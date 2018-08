Milić: Bio sam sretan što smo izvukli Dinamo, ne znam zašto

Dinamo će u Europskoj ligi igrati u skupini D s Anderlechtom, Fenerbahčeom i Spartakom. U Anderlechtu plave čekaju dvojica Hrvata, Antonio Milić i Ivan Santini.



- Bio sam sretan kad sam vidio da smo izvukli Dinamo iako ni sam ne znam zašto. Valjda je to nekakav poseban osjećaj iz vremena kad sam igrao za Hajduk. Volio sam igrati derbije, a stigao sam zabiti i jednom za vodstvo 2-0 iako smo izgubili u sudačkoj nadoknadi - kazao je Antonio Milić, stoper Anderlechta koji procjenjuje da su favoriti skupine njegov klub i Fenerbahče:

- Siguran sam da ćemo se mi i Fener boriti za prvo mjesto u skupini, a ključ svega je tko će uspjeti uzeti bodove na gostovanju kod Dinama i Trnave - rekao je Milić i nastavio:

- Dinamo nisam posebno pratio, gledao sam samo zadnju utakmicu za plasman u Ligu prvaka, kad su izgubili. Dobra su momčad, mlada kao i mi, znam jedino Ademija i Zagorca koji je branio za Split dok sam ja igrao u Hrvatskoj. Svi ostali su novi i tek ću ih upoznati - kaže Milić, koji je ovog ljeta prešao u Anderlecht i odmah postao standardan, a dobio je i poziv izbornika Dalića.



- Drago mi je da sam opet dobio poziv. Izbornik Čačić zvao me za Ukrajinu i Finsku, uvijek se lijepo naći na popisu najboljih igrača svoje zemlje. Što se tiče Anderlechta, to se manje-više znalo već dulje vrijeme. No kako je vlasnik Anderlechta vlasnik i Oostendea, nisam odmah mogao prijeći, trajala je procedura dok se sve posložilo. Odlično je što sam odmah postao standardan, držim svoju poziciju - rekao je Milić i dodao:

- Sad su nam se teže ozlijedili lijevi bek i stoper i doveli smo još jednoga, no konkurencija me samo tjera na još jači rad.



Od ove sezone napad Anderlechta pojačao je Ivan Santini.



- Nismo se znali ranije, a sada smo prijatelji kao da se poznajemo 100 godina. Jako je dobar, odlično je započeo sezonu i nadam se da će tako nastaviti i da ćemo skupa osvojiti naslov prvaka Belgije. Lani je zasluženo slavio Lekin Brugge, ali Anderlecht je u Belgiji daleko najveće ime i od nas se očekuju najveće stvari poput naslova prvaka i dobrih igara u Europi - rekao je Milić.



Hrvati su jako cijenjeni u Belgiji, i ove sezone igra ih jako puno.

- S obzirom na to da nas je svake godine sve više, logički se nameće zaključak da su oni koji su prvi dolazili ostavili dobar trag i da se u Belgiji stvorilo nekakvo povjerenje prema kvaliteti igrača iz Hrvatske. Nadam se da će tako biti i ove godine, jako nas je puno tu, većina u najboljim klubovima u kojima smo nositelji igre, i da će se otvoriti mjesta za još kojeg igrača iz Hrvatske - zaključio je Milić.