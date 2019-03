Miočić i Jones dogovorili novi 'supermeč', UFC ne želi ni čuti

Mislim da niste spremni svjedočiti meču između Stipe Miočića i mene. Je li vam srpanj dovoljno vremena da se pripremite, napisao je Jon 'Bones' Jones na svom Twitter profilu i ubrzo dobio preko 30 tisuća lajkova. Nije trebalo dugo čekati ni na odgovor bivšeg teškaškog prvaka koji je napisao 'Spreman sam. vidimo se tamo'.

been ready see you there https://t.co/QWV3524xFF — Stipe Miocic (@stipemiocic) 27. ožujka 2019.

Prvak poluteške kategorije UFC-a Jon Jones probudio je maštu mnogih obožavatelja slobodne borbe koji su na umu imali još jedan 'supermeč'. Trebao je to biti teškaški ogled između Jonesa i Miočića za mjesto izazivača za teškašku titulu koju je Stipe izgubio od Cormiera. Bilo bi to idealno rješenje jer se priča 'DC-Bones' mogla nastaviti i u teškoj kategoriji, a u drugom slučaju je Stipe mogao dobiti toliko željeni revanš.

Foto: Instagram

No, američka organizacija za dogovore boraca ne mari. Samo nekoliko sati nakon prepiske boraca na Twitteru, UFC je objavio kako će se Jon Jones boriti u srpnju, ali ne protiv Stipe Miočića u teškoj, već protiv Thiaga Santosa u poluteškoj kategoriji. 'Bones' bi na UFC-u 239 trebao braniti titulu protiv borca koj je svoje zadnje tri borbe završio nokautom.

Stipe i dalje 'na čekanju'

Tek što se poveselio mogućoj novoj borbi, Stipe je vraćen u realnost. A to je čekanje. Još od poraza protiv Cormiera nije se borio jer je do sad tvrdio kako u obzir dolazi samo meč protiv DC-a. No, pristao je na ponudu Jonesa, a možda i shvati kako mu je potrebna ona stepenica između zbog tvrdoglavosti UFC-a... Pa zašto ne bi još jednom pokazao da je bolji od Ngannoua koji je trenutno 'prva violina' izazivača za titulu ili pak protiv toliko spominjanog Lesnara kojeg se čeka da se vrati iz kečera.

Foto: Stringer/Reuters/PIXSELL

No, UFC bi radije da Lesnar odmah uskoči na mjesto prvog izazivača i bori se protiv Cormiera. Zvuči besmisleno, ali to je još jedna borba koja bi donijela mnogo novaca američkoj organizaciji. Što će biti, saznat ćemo u novom nastavku ove sage...