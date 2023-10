Miočić nakon otkazivanja meča: Kao da me netko udario u j*ja, želim se boriti s Jonom Jonesom

Očito, situacija je jako tužna. Prošao sam kroz mnogo stvari u životu, a ozljede su dio života sportaša. Želio bih zahvaliti UFC-u što su mi omogućili odlazak k jednom od najboljih doktora u zemlji, a želim zahvaliti i Stipi Miočiću za sav posao koji je napravio. Ispričavam se njemu i njegovom timu, rekao je aktualni teškaški prvak UFC-a Jon Jones (36, 27-1-1) nakon što je zbog ozljede morao odustati od borbe protiv Stipe Miočića (41, 20-4).

Trebao je to biti meč po mnogima najboljeg MMA borca ikad protiv najboljeg teškaša u povijesti. Kako je rekao i sam čelni čovjek UFC-a Dana White, bio bi to meč za ostavštinu te nakon što se Jones povukao iz meča, nije ponudio Miočiću meč za privremenu titulu prvaka jer bi to bilo 'nepoštovanje' prema bivšem prvaku.

Američki će borac u petak vjerojatno ići na operaciju, dok će njegov protivnik čiji korijeni sežu u Hrvatsku pričekati razvoj situacije. A u međuvremenu se javio i Stipe, a napravio je to putem platforme koju vežemo uz objavljivanje fotografija i videozapisa koji su sadržaj za odrasle.

Pokretanje videa ... Ozljeda Jona Jonesa | Video: Dana White/X

- Kako sam se osjećao danas kad sam ustao? Kao da me netko udario u j*ja. Bio je mrak, čuvao sam sina u naručju, pokušavao sam doći do mobitela jer je vibrirao. Kad sam to napokon i uspio, vidio sam poruku svog menadžera koji mi je napisao da je meč - otpao. Nisam više mogao zaspati, trebao sam se za dva tjedna boriti protiv Jona Jonesa u Madison Square Gardenu, bio sam poprilično uzbuđen zbog toga. Ali, sve je to dio igre, nažalost to se događa. Pretpostavljam da je pokidao nešto u prsima, nadam se da će biti bolje i osjećati se bolje. Hoću li se boriti protiv nekog drugog? Ne znam - rekao je Stipe.

Sigurno je da se neće boriti na UFC 295 priredbi jer će se tamo za privremenu titulu sučeliti Rus Sergei Pavlovič (31, 18-1) protiv Engleza Toma Aspinalla (30, 13-3). A priredbu će u borbi za titulu poluteške kategorije predvoditi Alex Pereira (36, 8-2) i Jiri Prochazka (31, 29-3-1).

- Ne znam zašto nisu odabrali mene, ali to je u redu. Shvaćam u kojem smjeru žele ići i to mi je OK. Svaki borac u kategoriji je tvrd, definitivno se želim okušati protiv 'najveće ribe', a to je Jones. Da biste bili najbolji, morate pobijediti najbolje. Želim natrag taj pojas, to je moj pojas. Dogodit će se - zaključio je Miočić.