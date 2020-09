Mio\u010di\u0107 i Ngannou borili su se u sije\u010dnju 2018. godina. \"Predator\" koji nije znao \u0161to bi i kako bi, ali danas, gotovo tri godine kasnije, nanizao je impresivnu listu na kojoj su \"stradali\"\u00a0Curtis\u00a0Blaydes,\u00a0Cain\u00a0Velasquez,\u00a0Junior\u00a0dos Santos\u00a0i\u00a0Jairzinho\u00a0Rozenstruik.

A Stipe je manje-vi\u0161e samo \u0161utio, a \u0161to je kamerunskog razara\u010da toliko razljutio da mu je poru\u010dio:

- Je li to tvoj na\u010din da me izbjegne\u0161?

Malo nadobudna poruka, ali Stipe \u0107e, po obi\u010daju, govoriti u ringu. Tamo gdje najbolje govori.

- Definitivno je pokazao jako puno novih i dobrih stvari od na\u0161e prve borbe. \u010covjek sve pobje\u0111uje prekidom u prvoj rundi i u sjajnom je nizu. Naravno, ja\u00a0\u0107u se boriti protiv onoga za koga UFC ka\u017ee da je idu\u0107i - rekao je na\u0161 prvak.

- Samo...\u00a0Ni\u0161ta se ne\u0107e promijeniti. U borbi \u0107e se dogoditi isto \u0161to i pro\u0161li put, isti rezultat. Ne\u0107e biti nikakve razlike. Dominirat \u0107u i pobijediti!

Miočić: Tko je sljedeći protivnik? Pa budući dečko moje kćerke

Mislim da je Ngannou borba koja slijedi. Imao je lošu našu prvu borbu, no onda je ostvario nekoliko nokauta u prvoj rundi i stvarno je u strašnoj formi. Što drugo napraviti s takvim tipom, zapitao se Stipe u razgovoru s Chrisom van Vlietom pa potom stvar okrenuo na šalu

<p><strong>Stipe Miočić</strong> (38) na zasluženom je odmoru. Uživa, sada i bez ikakvih dvojbi, kao najveći teškaš svih vremena i čeka neke nove izazove.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stipe Miočić za 24sata</strong></p><p>Kako će se zvati, još nije službeno vrijeme da se sazna, ali prilično je jasno da će to biti Francis Ngannou. </p><p>- Da sam "matchmaker", ne bih se borio, no mislim da je Ngannou borba koja slijedi. Imao je lošu našu prvu borbu, no onda je ostvario nekoliko nokauta u prvoj rundi i stvarno je u strašnoj formi. Što drugo napraviti s takvim tipom - zapitao se Stipe u razgovoru s Chrisom van Vlietom pa potom stvar okrenuo na šalu.</p><p>- Ali ako moram birati sljedećeg protivnika, onda bi to bili dečki koje će moja kći dovesti za nekih 15-ak godina.</p><p>Miočić i Ngannou borili su se u siječnju 2018. godina. "Predator" koji nije znao što bi i kako bi, ali danas, gotovo tri godine kasnije, nanizao je impresivnu listu na kojoj su "stradali" <strong>Curtis Blaydes</strong>, <strong>Cain Velasquez</strong>, <strong>Junior dos Santos</strong> i <strong>Jairzinho Rozenstruik.</strong></p><p>A Stipe je manje-više samo šutio, a što je kamerunskog razarača toliko razljutio da mu je poručio:</p><p>- Je li to tvoj način da me izbjegneš?</p><p>Malo nadobudna poruka, ali Stipe će, po običaju, govoriti u ringu. Tamo gdje najbolje govori.</p><p>- Definitivno je pokazao jako puno novih i dobrih stvari od naše prve borbe. Čovjek sve pobjeđuje prekidom u prvoj rundi i u sjajnom je nizu. Naravno, ja ću se boriti protiv onoga za koga UFC kaže da je idući - rekao je naš prvak.</p><p>- Samo... Ništa se neće promijeniti. U borbi će se dogoditi isto što i prošli put, isti rezultat. Neće biti nikakve razlike. Dominirat ću i pobijediti!</p>