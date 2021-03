Nakon dvije sjajne pobjede protiv Daniela Cormiera, Stipe Miočić (38) je u meču protiv Francisa Ngannoua ostao bez pojasa. Kamerunac je dominirao kroz cijeli meč i potpuno zasluženo došao do pojasa nakon nokauta u drugoj rundi.

Stipe se oglasio dan nakon poraza, bio je razočaran i tužan jer je, kako on smatra, iznevjerio svoje fanove koje je toliko puta do sada razveselio. Nakon borbe preskočio je press konferenciju te otišao u bolnicu na CT mozga, ali na kraju je prošao bez ikakvih posljedica.

Miočić nije govorio o budućim planovima, cilj mu se odmoriti i dočekati sinčića kojeg će mu supruga Ryan Marie roditi na ljeto, a za Novu TV se javio njegov otac Bojan koji je rekao kako bi još koji put htio vidjeti sina u oktogonu iako mu je 38 godina. Poraz je njegovom sinu teško pao.

- Ja sam razgovarao s njim kad je bio u bolnici, zvao me i kaže super, nije mu ništa. Samo su ga pregledali i to je to. Jedino što mu je povrijeđeno je ego, a što se drugog tiče, ništa - rekao je Bojan.

Stipe je tako ostao bez titule koju je prvi put osvojio 2016. godine pobijedivši Werduma, branio ju je triput, a onda ju i izgubio prije tri godine izgubivši od Cormiera. No potom ju je opet vratio u ljeto 2019. godine te u kolovozu prošle godine obranio.

Već mu je 38 godina, mnogi ga povezuju s mirovinom i pitanje je hoće li mu UFC dati novu šansu za teškaški pojas. Jon Jones bi mogao biti sljedeći protivnik Francisu Ngannou, Miočić bi tek nakon toga mogao dobiti novu šansu, ali jasno je svima da mu čekanje ne ide u koristi.

Iako njegov sin nije htio vruće glave govoriti o budućnosti, Bojan kaže kako bi volio gledati Stipu još jednom protiv Ngannoua.

- Ja bih htio još jednu, pa da se vidi tko je bolji. Isto kao i s Cormierom... Po mome, ja mislim da ide dalje, ali opet to je između njega i žene da se dogovore - završio je Bojan Miočić.