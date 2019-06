'Miočiću su davno trebali dati revanš... On je gladan pobjede!'

Teško je prognozirati revanš. Ako gledate prvu borbu, s lakoćom možete reći kako će Cormier pobijediti. Ali opet, znamo da je Miočić izuzetno čvrst. I ako borba ode na pet rundi, on to može izvesti. Tko će pobijediti? Ne znam, možda onaj koji je više gladan pobjede. A mislim da je u ovom trenutku to Miočić. Ne znam, rekao je Francis 'predator' Ngannou.

Ngannou je vjerojatno sljedeći protivnik pobjednika meča između Daniela Cormiera i Stipe Miočića. Već je jednom izgubio od Stipe u borbi kad ga je UFC 'gurao' prema naslovu teškaškog prvaka, ali američki borac hrvatskih korijena ipak je bio jači. Poslije toga Stipe je izgubio od Cormiera, a 'predator' od Lewisa. No, Ngannou je pobijedio Blaydesa i Velasqueza, a sad će se boriti protiv Juniora dos Santosa koji je rekao da će ga nokautirati.

- Ljudi su prognozirali razne stvari, ali kada stanu u Octagon onda shvate da stvari ne idu onako kako su zamišljali. I često završe na podu prije nego što shvate što se uopće dogodilo. Mislim da Junior nije borac kojem će to uspjeti. On jednostavno nije taj - objasnio je Ngannou.

Podsjetimo, Miočić je nakon poraza od DC-a tražio ekspresni revanš, ali nije ga dobio. Cormier je bez problema nokautirao Lewisa, dok je Stipe bio na čekanju. Spominjao se i povratak Brocka Lesnara, ali na kraju je priliku ipak dobio 'Stiopic', kako bi u šali rekao Joe Rogan.

- Mislim da su Miočiću trebali dati taj revanš još davno. Prošlo je godinu dana i ne znam koji se vrag događa, ali on po meni zaslužuje ekspresni revanš.

Nije bio ekspresni, ali dobio je revanš. U nedjelju, 18. kolovoza, Stipe će imati priliku vratiti pojas teškaškog prvaka UFC-a u Anaheimu. Na pobjedu Daniela Cormiera koeficijent se kreće od 1.40 do 1.55, dok su Stipi Miočiću kao izazivaču dodijeljeni koeficijenti u rasponu od 2.30 do 2.75. Opreznije su ovaj puta kladionice koje su prije njihovog prvog meča u poziciju favorita stavile Stipu što se pokazalo pogrešnim.

Tada je koeficijent na Stipu bio u 1.55, a na Cormiera između 2.55 i 2.60. Tad su 'poduplali' ulog svi oni koji su uplatili na DC-a jer je, podsjetimo, Daniel Cormier nokautirao Stipu Miočića u prvoj rundi i postao novi prvak teške kategorije u srpnju prošle godine. Stipe je naletio na sjajan kratki desni kroše i pao kao pokošen. Cormier je tako postao prvi borac u povijesti UFC-a s pojasom u poluteškoj i teškoj kategoriji istovremeno te drugi nakon Conora McGregora s dva pojasa istovremeno u UFC-u.