Miralem Pjanić u transferu od 60 mil. €: Odlazi u Barcelonu

Bosanskohercegovački reprezentativac Miralem Pjanić je, prema pisanju Gazzette dello Sport, pristao na transfer u Barcelonu. Naime, on bi trebao biti dio dogovora, trampe, u kojemu bi Arthur Melo trebao otići u Juventus, a Miralem u Barcu. Iz Gazzette kažu da sve sada ostaje na klubovima koji trebaju odrediti detalje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako se Miralem zabavlja u karanteni

O Pjanićevom mogućem prelasku u Barcelonu španjolski mediji već dugo pišu, no sporna je visina i tip odštete koju bi dobio Juventus. Naime, 'stara dama' Pjanića procjenjuje na 60 milijuna eura, a prema Transfermarktu Arthur vrijedi četiri milijuna manje, na što bi u Torinu vjerojatno zažmirili. Nije tajna niti da 'bianconeri' imaju veliku želju u svoje redove iz Barcelone dovesti Arthura, ali je Brazilac do sada u javnosti govorio da on Camp Nou ne namjerava napuštati, a niti Kataloncima ne bi bilo drago pustiti ga.

Bude li tako, moguće je i da će Barca ponuditi nekoga drugoga igrača uz novčanu nadoknadu. Prema pisanju tamošnjih medija, prvi na listi je naš Ivan Rakitić, dok je odmah do njega Čileanac Arturo Vidal.

No ako je suditi po Ivanovim reakcijama na njegovo 'trampanje' u prijašnjim prijelaznim rokovima i njegove oštre odgovore o aktualnim špekulacijama da odlazi iz Katalonije, sumnjamo da će Hrvat samo tako pristati na ovakve priče.