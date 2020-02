'Mirko Cro Cop': Rusi snimili dokumentarac o MMA legendi

Mlađe generacije koje možda nisu imale priliku gledati velikog Cro Copa u ringu i oktogonu moći će naučiti nešto novo, dok će Mirkovi fanovi i zaljubljenici u borilačke sportove moći ponoviti gradivo jer je naš najbolji MMA borac u povijesti dobio svoj dokumentarni film.

U njemu su prikazane scene iz Mirkovih mlađih dana, od samog početka karijere pa sve do najvećih uspjeha u K1, Prideu i UFC-u. Kraj karijere zbog moždanog udara bio je samo motiv više za Ruse da snime film o hrvatskoj MMA legendi koja se točno prije godinu dana zadnji put borila.

POGLEDAJTE FILM

Bilo je to protiv Roya Nelsona u Bellatoru, a Mirko je pobijedio odlukom sudaca. A nakon toga, Cro Cop je morao prekinuti karijeru jer mu je svaki novi snažniji udarac u glavu mogao značiti smrt. Prisjetio se toga i Mirko na svom Instagram profilu.

- Prije točno godinu dana odradio sam posljednju borbu u svojoj dugoj karijeri.Nije to bila moja volja već viša sila,ali što je tu je! Tako je moralo biti! Više se ne borim ali i dalje uživam u treninzima ,možda čak i više nego prije. Usprkos 10 operacija,trombozi i disekciji vertebralne arterije(moždani) uspješno sam se oporavio, sjajno se osjećam i sada treniram iz gušta, ne radi ‘moranja’ jer me čeka nastup. I nema ljepšeg osjećaja od onog nakon dobrog treninga! I odličan je osjećaj biti u dobroj formi i osjećati se dobro. A to bez treninga jednostavno ne ide! Jutros odradio bicikl sobni, vijaču, šado box par rundi, dobro istezanje i 100 zgibova! Na moju veliku žalost,više ne trčim radi ozlijeđenih i izoperiranih koljena,ali sve nadoknadim kroz vožnju bicikla i preskakanjem vijače jer je to znatno manje opterećenje za koljena.Večeras opet u dvoranu,samo za zagrijavanje radim 100 marinaca pa onda sve ostalo, istezanje, šado, hrvanje, vreća. Sve se može kad se hoće! Trenirajte i bavite se bilo kojim sportom! Fizička neaktivnost se skupo plaća i dovodi do propadanja tijela ali i uma! Zato bavite se sportom - i bez isprika,barem pola sata za sebe i svoje zdravlje se uvijek nađe - napisao je Mirko.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, Mirko je u ožujku prošle godine objavio kraj karijere nakon što je pretrpio moždani udar.

- Bit ću discipliniran s terapijom, borbe nema više nikad, petorica liječnika došla su mi to reći. Mogu se kockati s koljenom i nečim drugim, ali s mozgom ne - kazao je tada Mirko.