Mirko ih isklesao: Delija i Ishii bore se na PFL-ovom turniru

I’m ready for @pflmma Thank to all my supporters. And Thank you for supporting me @sasa.milinkovic86 @kristijanpejsa @stipedrvis @kmikkelsonbjj @infinitygym8nagoya #satoshiishii #crocopteam #zagreb #croatia #nyc #grappling #sambo #bjj #mma #pfl #ksw #judo #fight #mikkelsonbjj

