Ulaštene cipele, crne hlače, košulja i sako. Stigao je tik prije početka. Nasmijan, dobro raspoložen. Umirovljeni hrvatski MMA borac Mirko Filipović (46) došao je na osnivačku skupštinu i presicu u zagrebačkom hotelu Westin povodom osnivanja Hrvatske MMA unije.

O čemu se zapravo radi? Sve je u izlaganju pojasnio Dražen Forgač (39), čelni čovjek zagrebačkog ATT-a i osnivač FNC-a i Armagedona, a danas predsjednik novoosnovane Hrvatske MMA unije.

POGLEDAJTE VIDEO: Forgač i Cro Cop o osnivanju krovne MMA organizacije u Hrvatskoj

- Velika mi je čast što kao izabrani predsjednik mogu pozdraviti legendu poput Mirka, koji je došao podržati našu inicijativu. Prihvatio je titulu počasnog predsjednika. To je velika čast i motiv za Uniju. Nedavno sam napisao da je Mirkovo koljeno 2001. protiv Fujite bilo isto što i Maradonina "božja ruka" za Argentince. Tim uspjesima MMA je u Hrvatskoj postao prepoznat, popularan - kazao je Forgač u uvodu pa nastavio:

- Pristupilo se tad osnivanjima klubova, počela su se organizirati natjecanja. Izrodilo je to nova imena poput Zelga Galešića, Igora Pokrajca, Mare Peraka... Godinama su nas predstavljali na MMA sceni u svijetu. Imao je MMA u Hrvatskoj uspone i padove, opstajao je entuzijazmom trenera i ljudi iz klubova, ali lokalne zajednice nisu ih prepoznale. To ćemo kroz Uniju pokušati promijeniti. MMA je jedan od najbrže rastućih sportova, s bazom fanova između 500 i 600 milijuna ljudi širom svijeta. Pa tako međunarodni MMA savez IMMAF ima oko 140 članica, od kojih je 40 priznato od ministarstava tih država. Pitanje je vremena kad će IMMAF kao krovna amaterska MMA udruga biti primljena u GAIFS, odnosno međunarodni savez sportskih saveza.

Cro Copov trag je neizbrisiv.

- Mirko je ispisao povijest, ali povijest ne možemo mijenjati. Mi možemo utjecati na budućnost sporta. To je cilj ove Unije.

Riječ je potom preuzeo upravo Mirko.

- Pitali su me dečki želim li poziciju počasnog predsjednika. Odmah sam ih podržao, ali u operativnom smislu ne mogu previše pomoći, nemam vremena i imam neke druge stvari kojima sam okupiran. Mi smo do sad imali osnovan MMA savez, ali to je bilo mrtvo slovo na papiru, nisu radili ništa, a bili su registrirani, takvi kakvi jesu. Zato su u priču ušli Forgač, Pokrajac, Galešić i ostali. Radit ćemo seminare za borce, suce, "cutmane". Bit ću na usluzi, kad god bude potrebno, ići ću na međunarodne kongrese, uvijek ću biti tu.

Osvrnuo se Filipović na našu aktualnu MMA scenu.

- Ona postoji samo zahvaljujući Forgaču, Pokrajcu, Zelgu i ostalima. To su ljudi koji imaju svoje klubove, organiziraju natjecanja. Pandemija je sve usporila, nažalost... MMA savez nije radio ništa, a sad imamo pravu ekipu da se to pokrene. Neka se nitko ne uvrijedi, ovaj MMA savez koji je ranije osnovan, mislim 2005. godine, kao da je iskoristio rupu u zakonu. Tako i ja mogu osnovati, recimo, plivački savez, a plivam jednom godišnje, kad se malo bacim u more.

Je li vama neka unija mogla pomoći u određenom periodu karijere?

- Meni je, ja sam trenirao sam u svojoj dvorani. Tako i danas radim, rekreativno naravno. Meni MMA Unija u to vrijeme nije trebala, mene Japanci pozovu, ja se spremim, odradim borbu i to je to. Sad je situacija drugačija. MMA sport je narastao, sve je organiziranije, MMA preuzima dominaciju nad boksom, puno veći broj mladih danas trenira MMA.

Može li MMA do 2028. postati Olimpijski sport? Tu ideju gura Khabib Nurmagomedov.

- To je sjajna stvar, popularan je, prate ga milijuni. Hoće li tad biti na Olimpijskim igrama? Stvarno ne znam. Znam samo da bi trebao biti što prije uvršten u olimpijsku obitelj. To je "mix" svega, boksa, hrvanja, džuda... Uključen je niz sportova i moraš biti vrhunski u svemu. Jedino, MMA je nešto krvaviji sport, okrutniji i složio bih se da to nije za svačije oči. Ipak, veća šansa za ozljedu je na skijaškim skokovima. Od MMA borbi nije umro nitko, u boksu se to događalo. U nogometu također, jednostavno stane srce.

Kako gledate na Armagedon, natjecanje za mlade MMA borce?

- Sjajna stvar, Dražen je tu uskočio. To je super za mlade borce, natjecanja im trebaju - kazao je Filipović, a spomenuti Forgač je kazao:

- Obećao mi je da će doći na finale Armagedona, haha.

Finale Armagedona trebalo je biti u 12. mjesecu, ali otkazano je zbog korone.

- Kad ga možemo očekivati? Zaista ne znam. Nismo priznati kao sport pa ne ulazimo ni u taj sustav kategorizacije. Tragično, Ivan Erslan se borio za titulu najveće europske MMA organizacije (KSW, op. a.), a ne smije trenirati u mojoj dvorani.

