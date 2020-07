Miroljubivi remi u derbiju kola: Juve na pobjedu od naslova...

<p>U prvom susretu 36. kola talijanskog nogometnog prvenstva<strong> Milan i Atalanta </strong>su na San Siru odigrali 1-1.</p><p>Domaćin je poveo u 14. minuti sjajnim golom <strong>Hakana Calhanoglua</strong> iz slobodnog udarca iskosa.</p><p>Atalanta je mogla izjednačiti 12 minuta kasnije, no Ruslan Malinovskiy nije iskoristio jedanaesterac. Njegov udarac s bijele točke sjajno je obranio Gianluigi Donnarumma.</p><p>Ipak, u 34. minuti momčad iz Bergama je izjednačila, a pogodak je postigao<strong> Duvan Zapata</strong>. Milan je u 73. minuti ponovo mogao do prednosti, ali je udarac Rafaela Leaoa završio u okviru gola.</p><p>Za domaći sastav je do 61. minute igrao <strong>Ante Rebić</strong>, <strong>Mario Pašalić</strong> je na suprotnoj strani ušao u igru u 69. minuti, dok je <strong>Boško Šutalo</strong> zaigrao za goste od starta drugog dijela.</p><p>Atalanta je ovim rezultatom propustila priliku pobjeći Interu na četiri boda prednosti u borbi za drugu poziciju. Sada ima dva boda više, a Inter u subotu gostuje kod Genoe.</p><p>Na ljestvici vodi Juventus sa 80 bodova i utakmicom manje, Atalanta je druga sa 75 bodova, Inter ima 73, a Lazio 72 boda. Slijede Roma (61) i Milan (60)....</p>