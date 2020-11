Misica u bazenu: Nekad se od bolova ne mogu ni pomaknuti...

Rana buđenja, hladna voda, menstrualni bolovi, neispavanost, umor... Kad skočiš u vodu svi smo isti. Nema razlike, nema opravdanja, priča Amina Kajtaz. Sad ju je pobijedila još jedna Mostarka i kćer nogometne legende: Lana Pudar (14)

<p>Teško je i nedostaje ti obitelj, ali navikneš se. To su odricanja koja su u svijetu profesionalnih sportaša normalna. Ne možeš imati sve. Ja sam odabrala plivanje. To je moja prva ljubav, to je ono što me čini sretnom.</p><p>Pričala nam je to <strong>Amina Kajtaz</strong> (23), plivačica, hrvatska Miss sporta i kćer nekadašnjeg nogometnog asa Veleža Seada Kajtaza.</p><p>Koračala je prema meni i pomislila sam kako izgleda poput najobičnije djevojke, osim što ova u ruksaku nosi sedam zlatnih medalja. Nakon što je trijumfirala na Prvenstvu Hrvatske u plivanju i u samo tri dana osvojila ono što neki plivači ne osvoje u cijeloj karijeri, zasluženo je pobjegla na more i u rodni Mostar, a onda je uslijedio povratak u stvarnost - dva treninga dnevno i buđenje prije šest ujutro. Bez obzira na sve obveze i kako kaže, podočnjake do poda, uvijek ju vidim nasmijanu i dobre volje, a kad imaš sedam zlata u džepu ništa ti drugo ni preostaje.</p><p>- Sve sam preživjela, ali 200 metara delfin me posebno umorio. Nakon te trke sam ležala na podu i nisam se mogla pomaknuti sljedećih pet minuta. Cijelo tijelo me boljelo - pričala je Amina, plivačica Mladosti i aktualna Miss Sporta.</p><p>Grčevi u mišićima i bolovi u trbuhu nisu je spriječili da uzme i tu zadnju medalju u nizu, što je iznenadilo i nju samu, s obzirom na to da se na prošlogodišnjem prvenstvu nije plasirala ni u polufinale.</p><p>- Nekad iznenadiš samog sebe. Trenirala sam puno, ali nisam očekivala takvu dominaciju - nastavlja Amina.</p><p>Mostarka sa zagrebačkom adresom već dugi niz godina pliva u Hrvatskoj gdje uvjeti za plivače nisu bajni, ali opet su bolji od onih koje nudi njezin rodni grad. Bez olimpijskog bazena i ‘naplivavanja’ teško je ostvariti dobre rezultate pa je Amina promijenila adresu i posvetila svoj život plivanju.</p><p>- Bila sam primorana odrasti brže od svoje generacije jer sam u najljepšim godinama morala napustiti svoju obitelj i prijatelje. Sestra je prvih pola godine živjela sa mnom u Dubrovniku. Nisam znala oprati odjeću niti kuhati, tako da mi je puno pomogla.</p><p>Atraktivna plavuša ganja normu za Olimpijske igre u Tokiju 2021. godine. U Riju je bila i plivala za BiH.</p><p>- Moram popraviti rezultate za sekundu. Ne, to baš i nije tako jednostavno kako se čini - smije se i prekida me na moje pitanje koliko je teško isplivati sekundu bolje vrijeme.</p><p>No, čini se kako je sezona krenula, da to Amini neće biti nikakav problem.</p><p>- Nemam taktiku. Pokušavam ne razmišljati o trkama prije samog natjecanja. Plivam kao i na treninzima. Vodi me cilj, želja, ali i adrenalin - otkriva Amina, koja je rođena u obitelji sportaša.</p><p>Njezin otac poznati je nogometaš Sead Kajtaz, a majka Maja bivša plivačica. Brzinu i tehniku, kaže, sigurno je naslijedila od njega, a ljepotu od majke. Ipak, bez obzira na savršeni spoj, ne kažu bez razloga je talent samo deset posto onog što čini sportaša.</p><p>- Svakako mi je prezime pomoglo u karijeri - priznaje Amina, koja pliva pod zastavom BiH.</p><p>- Nema odustajanja. Ranojutarnja buđenja, hladna voda u bazenima, menstrualni bolovi, neispavanost, umor... Kad skočiš u tu vodu svi smo isti. Nema razlike, nema opravdanja. To je najljepše kod sporta - zaključuje.</p><p>A još jedna Mostarka i kćer nogometne legende pojavila se na plivačkoj sceni. <strong>Lana Pudar</strong> (14), kćer bivšeg Veležova golmana Velibora, zablistala je na mitingu Mladosti u Zagrebu. I u utrci na na 100 metara delfin pobijedila baš Aminu...</p>