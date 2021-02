Damir Mišković brzo je ispunio je najavljeno te srušio Komisiju nogometnih sudaca Hrvatskog nogometnog saveza, javljaju Sportske novosti.

Epilog je to sastanka koji je bio u utorak u Hiltonu na kojem je prisustvovala većina članova Izvršnog odbora HNS-a, no ne i predsjednik Saveza Davor Šuker. Uz njega prisutan nije bio ni Mišković koji je i dalje u Dubaiju.

No, u prijevodu, Ante Kulušić kao predsjednik tog tijela više neće imenovati VAR suce, nego Ivan Novak koji je bio zadužen za delegiranje sudaca na terenu. Uz Kulušića svoju dosadašnju dužnost neće obavljati ni Domagoj Vučkov kao član i voditelj VAR edukacije, Draženko Kovačić, Vlado Svilokos, Igor Pristovnik te Ante Vučemilović-Šimunović koji je jedini bio protiv odluke te napustio sastanak.

Svi članovi IO-a HNS-a moraju se mailom javiti danas do 15 sati, no to bi trebala biti samo formalnost jer je IO na Miškovićevoj strani.

Dakle, slijedi slaganje nove Komisije i to, vrlo izvjesno, već u ožujku. Split, Rijeka, Varaždin, Zagreb i Osijek kao pet regionalnih središta dat će svoje kandidate za novu Komisiju.

Prvi Rijekin čovjek i dopredsjednik HNS-a ispunio je obećanje koje je dao nakon što je utakmicu Rijeke i Šibenika obilježio pravi cirkus sa suđenjem.

- Dosta je bilo. Došlo je vrijeme da se nešto promijeni u sudačkoj organizaciji. I promijenit će se! Ovo s VAR-om na Rujevici je sramota za Gorana Gabrila - pričao nam je Mišković iz Dubaija.

- Ne govorim vam kao predsjednik jednog kluba nego kao dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Očistit ćemo sudačku organizaciju na dobrobit hrvatskog nogometa! Nikad nisam javno isticao bilo kakve zamjerke na račun sudaca, ali ovo više nisu pogreške nego napadi koji traju, napadi na neke klubove u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Bez poštovanja za pravdu koji bi baš oni, suci, morali štititi. Bez poštovanja za fair-play. Bez poštovanja za ogroman trud koji se u klubovima ulaže i ogromne investicije koje mi u klubovima ulažemo u hrvatski nogomet. HNS to mora riješiti. I riješit će.