Mišković: Ljubomoran sam na Hajduk... Prošle sezone smo napravili minus od 7,5 mil. eura

Rijeka će proljetni dio sezone dočekati na prvom mjestu, a posljednji put kada se to dogodilo, sjetit ćete se, osvojili su naslov prvaka. Bilo je to prije sedam godina, a svi u Rijeci vjeruju da to mogu napraviti i ove sezone.

Damir Mišković alfa je i omega kluba s Rujevice. U 12 godina uspio ih je podignuti s dna HNL-a i osvojiti HNL, četiri Kupa, četiri puta igrali su grupnu fazu Europske lige... Klub živi od prodaje igrača, ali konstantno izbacuje nove i u vrhu je hrvatskog nogometa. Prošle sezone puno toga su uložili u borbu za naslov prvaka pa im se obilo o glavu, priznat će Mišković. Upravo zbog toga ovaj put razmišlja opreznije.

- Prošle godine u ovo vrijeme bili smo drugi, iza Hajduka i znali smo da imamo priliku osvojiti naslov. Bilo je puno pritisaka i maštanja koji su na kraju doveli do moje odluke da nikoga ne prodamo i da uložimo dodatni novac kako bismo bili u prilici osvojiti prvenstvo. Zbog toga sam svjesno ušao u “debelo crveno”, pa smo do kraja sezone napravili minus od 7,5 milijuna eura. Pozajmili smo novac, uglavnom od mojih poslovnih partnera, najviše iz inozemstva. Epilog? Nismo osvojili ništa, ni prvenstvo ni Kup, a zadužili smo se 7,5 milijuna. Ne ulazim sad u razloge zbog kojih smo ostali bez titule, jer to je nogomet i jamstva nema, ali financijska rupa koja je nastala nedopustiva je i neprihvatljiva s bilo kojeg stajališta. Posebno naše financijske službe u klubu. Međutim, to je bila moja odluka. Kockao sam se i izgubio sve - rekao je Mišković za Sportske novosti.

Zagreb: Pehar pobjednika hrvatskog prvenstva u rukama nogometaša Rijeke | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Hoće li se sada kockati?

- Nikad se u privatnom životu nisam doista kockao i kocku prezirem. O.K., jednom se možeš kockati, ali kad izgubiš velike novce, moraš biti jako blesav da to ponoviš. Prvi put je to rizik, drugi put bi to bila neoprostiva pogreška. Takav je moj pogled, ali i mnogih neutralnih ljudi. Rijeka će po financijskim izvještajima godinu završiti pozitivno, ali to su samo izvještaji. U njih ne ulaze pozajmice, one nisu nestale, morat će se jednom vratiti i zato se ne mogu ponašati kao da ne postoje.

Svi igrači Rijeke su na prodaju. To je Mišković nekoliko puta izjavio, a to je i realnost kluba koji mora prodati da bi preživio. Niko Galešić već dulje vrijeme je u izlogu, kao i Toni Fruk, Niko Janković...

- Rijeka će se nastaviti ponašati kao i u svih mojih 12 godina. Vidjet ćemo što kaže tržište, koliko cijeni naše igrače. Dođu li ponude koje su dobre i realne, klub će ići u transfere, ali i dovodit ćemo igrače.

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Rijeka je opet u igri za naslov, neće riskirati kao prošle sezone, ali cilj je dovesti nekoliko igrača u zimskom prijelaznom roku kako bi ostali konkurentni Hajduku i Dinamu.

- Imamo 11 igrača koje želimo na našem popisu. Ne slažem se s onima koji tvrde da zimi ili ne možeš pronaći dobre igrače. Moje iskustvo naučilo me sljedeće - ako mogu u siječnju dovesti svih tih 11 igrača koje smo podcrtali kao dobre za Rijeku, sve ću ih dovesti, jer onda na ljeto neću imati problema s njihovom prilagodbom. Vidjet ćemo koga ćemo od tih 11 igrača dovesti, nadam se da ćemo barem petoricu.

Nahvalio je suradnike u klubu koji su ga podignuli na visoku razinu, spomenuo nekoliko igrača poniklih u Rijeci na kojima su zaradili milijune, ali izrazio i žal što nema vojsku navijača kao Hajduk.

- Pozitivno sam ljubomoran kad vidim da Hajduk pokriva 70 posto svog budžeta iz komercijalnih prihoda. Rijeka nije ni Dinamo niti Hajduk, ali 12 godina borim se da jako povećam komercijalne prihode. I nikako da mi to pođe za rukom. Doista ne znam je li problem u sredini u kojoj živim, ili u mojim nesposobnostima, ali činjenica je da nisam uspio. Da imam proračun od 30 milijuna eura, od kojih bi 20 imao iz komercijalnih prihoda, jamčim da bih osvojio naslov prvaka i da prodaja igrača u ovakvoj sezoni ne bi bila nikakva opcija. Dinamo troši više od 60 milijuna, Hajduk više od 40, a Rijeka 12 do 14. I mi smo prvi, mi smo stalno u vrhu. Mi smo s našim rezultatima svojevrsni prvaci svijeta. S 30 milijuna jamčim naslov! Samo ih nemam...