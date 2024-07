Mišković: Pa kako da prodam Pašalića Dinamu za 2 milijuna eura, a imam ponudu od šest?!

Transfer Marca Pašalića (23) vruća je tema proteklih dana u Rijeci. Po povratku s Europskog prvenstva hrvatskog reprezentativca zvali su iz kluba kako bi mu rekli da na stolu imaju milijunsku ponudu s Bliskog istoka, a on se isprva nije javljao pa je potom rekao da mu se tamo ne ide. Iako se u kuloarima spominje kako je za njega zainteresiran i Dinamo, od te priče neće biti ništa prvenstveno jer bijeli za njega traže pet milijuna eura, a mogu dobiti i više. "Modri" to ne mogu platiti.

- Nismo dobili nikakvu službenu ponudu Dinama. Mi za Pašalića imamo ponudu od šest milijuna eura jednog kluba s Bliskog istoka. Hoće li on htjeti otići, to je druga stvar. To je njegova odluka i nitko ga ne može prisiliti. A kako da ja prodam Pašalića Dinamu za dva milijuna eura, što se gura preko medija? Pa ne može Rijeka prodavati igrače za milijun ili dva kako bi oni bili zadovoljni. Da spavam s navijačima na glavi? Moram misliti na financije, što je i logično - rekao je predsjednik Rijeke Damir Mišković za Sportske novosti.

Pojavila se mogućnost da Dinamo dovede Pašalića za manju odštetu uz odricanje polovice odštete budućeg transfera Nike Jankovića i prelazak Gabriela Rukavine (20). Mišković spušta loptu na zemlju.

- Pričao sam s ljudima iz Dinama, ali ne mogu oni ni blizu konkurirati za dovođenje Pašalića. Ako mogu, neka se jave. Nije normalno da imam ponude od pet ili šest milijuna, a Marca prodam za dva. To je kao da Dinamu kažem da mi proda Petkovića za milijun eura. Rukavina? Ako ima slobodne papire onda će doći, ako nema, neće. Nema tu filozofije - kaže Mišković.