Mišković: Ponosan sam na našu mladost, odigrali su fantastično

Uz sve probleme i otežavajuće okolnosti od Rijeke se u nedjelju očekuje pobjeda nad Lokomotivom iz onog neracionalnog, a opet nogometno posve normalnog razloga: zato što su - Rijeka

<p>Do prije sedam-osam mjeseci s Napolijem bi u Rijeku došlo barem desetak novinara, talijanski glasnih i s kvarnerskim škampima na ciljniku. Pandemija je sve okrenula naopako. Do Rujevice su doputovali: jedan jedini kolega i snimatelj s lokalne televizije. I to junački: autom od Napulja, 1.000 km u jednom smjeru.</p><p>Glasnogovornik Napolija tretirao ih je kao da su mu najrođeniji. 'Molim vas, dozvolite da prvo pitanje postavi jedini talijanski novinar koji nas prati i ovdje na Kvarneru'. Čak je i glasovita Gazzetta dello Sport s Rujevice izvještavala tako da je svog reportera Maurizija Nicitu - posjela pred televizor.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gattuso na Rujevici, jedan poraz-jedna pobjeda</strong></p><p>I čovjek je vidio ono što i svi, utakmicu su prema Napolijevoj 2-1 pobjedi usmjerila tri ključna elementa: riječki promašaji, nenaviklost bijelih na europske ritmove i prije svega - ozljeda <strong>Roberta Murića</strong>.</p><p>'Manje od pola sata, ali dovoljno da zabije gol i cijelo vrijeme radi što ga volja s obranom Napolija. Na žalost domaćih: Muriću je to bilo i dovoljno vremena da se ozlijedi. A njegov je izlazak potpuno promijenio sliku Rijeke na terenu i baš jako olakšao život <strong>Gattusove</strong> momčadi u Hrvatskoj', realna je procjena Gazzette koja na dnevnoj kroz svoja print i web izdanja dopire do višemilijunskog broja čitatelja.</p><p>Najbolje ocjene kod Rijeke (za talijanske kriterije vrlo visokih 6,5) dobio je napadački tercet <strong>Murić-Kulenović-Menalo</strong>. Sva trojica kao bogzna koji po redu dokaz da dinamovci na kvarnerskom zraku prodišu punim plućima. Kao najbolji igrač Rijeke istaknut je <strong>Luka Menalo</strong>.</p><h2>'Nije Napoli bio loš nego smo mi bili sjajni'</h2><p>Raritetno je da na stadionu nije bio niti jedan od dvojice predsjednika.<strong> Aurelio De Laurentiis</strong> sa 71 godinicom na leđima optirao je za ostanak kod kuće, a <strong>Damir Mišković</strong> u Emiratima zarađuje za Rijeku.</p><p>- Gledao sam prijenos i bio ponosan sam na naše igrače i trenere. Napoli je veličanstven, stvarno moćan, a ova naša mlada momčad je bez pet-šest igrača odigrala jednu fa-nta-sti-čnu utakmicu - priča Mišković za 24sata.</p><p>- Nije Napoli u prvom poluvremenu bio loš nego smo mi bili fantastični. Pad u nastavku nije ništa neočekivano baš kao i nešto više oscilacija u HNL-u zbog igranja u Europi. To je cijena koju plaćamo, ali dobitak je daleko veći - kaže nam predsjednik pa podvlači:</p><p>- Godinama se pričalo kako nemamo igrača iz naše Akademije, a sad smo i najmlađa momčad Europske lige i Hrvatske lige. I muški se 'potučemo' s jednim Real Sociedadom i(li) Napolijem... Odmah nakon ždrijeba rekao sam da je ovo više sliči na skupinu Lige prvaka nego Europske lige. Dečki su pokazali da zaslužuju igrati u Rijeci, a ne brinite, krenut ćemo mi i u HNL-u onako kako to Rijeka radi već godinama - rekao je predsjednik Mišković.</p><p>Realno govoreći, Napoli bi Rijeku u svakom slučaju stisnuo u drugom poluvremenu jer to je realnost ambisa između naših i talijanskih momčadi, ali velika bi razlika bila da je Rijeka taj pritisak dočekala sa 2-0 ili 3-0 koje je prema igri i šansama komotno mogla (i trebala) imati nakon 35-40 minuta.</p><p>Ono što sada Rijeka mora napraviti jest: imperativno izbjeći demonstraciju klasičnog provincijskog mentaliteta momčadi koja odlično igra, ali očekivano gubi protiv velikih, a onda zbog potrošnje u Europi pada na domaćim utakmicama koje realno po svemu treba dobiti.</p><p>Nakon sjajne predstave i 0-1 poraza od Sociedada nije bilo HNL utakmice, poslije 1-4 potopa kod Alkmaara izgubilo se 0-2 na Šubićevcu. I uz svo razumijevanje za mali milijun otežavajućih okolnosti (ozljede, korona, nenormalno malo vremena za uigravanje, najmlađa momčad i u Europskoj ligi i u Prvoj HNL) od <strong>Rožmanove</strong> se squadre se u nedjelju očekuje pobjeda nad Lokomotivom iz onog neracionalnog, a opet nogometno posve normalnog razloga: zato što su - Rijeka.</p><p>Sami znaju i javno ističu kako je HNL jedini ponovni put do Europe koja donosi zaradu već samim igranjem u EL skupinama, promociju i povećanje vrijednosti igrača kroz taj europski izlog i skupljanje silno dragocjenog iskustva u takvom rangu natjecanja.</p><p>Pa, koliko ih god Europa trošila, a ozljede i virus još dodatno udarali posred čela, Riječani će na razini klupskog renomea igrati jedino ako i na tim HNL-utakmicama nađu snage za igru na 100%.</p><h2>Lokomotiva važnija od Napolija</h2><p>Jer vremena u kojima su stvari rješavali igrači kao <strong>Kramarić, Heber, Moises</strong> i <strong>Gorgon</strong>, a obranu držala imena a la <strong>Mitrović, Elez, Samardžić, Vešović</strong> i <strong>S.Ristovski</strong> - više nisu dnevna realnost Rujevice (a i te je majstore <strong>Matjaž Kek</strong> stalno držao na maksimalnom broju okretaja!).</p><p>Rijeka uronjena u mentalitet svog predsjednika ('uvijek svi kao jedno i svaki dan svatko od nas daje sve od sebe') može kao i sve ove godine biti vrh HNL-a, biti visoko i biti trofejna, ali ne može niti jednu utakmicu dobiti ako pomisli da će zbog imena protivnika imati lakši posao, ako malo digne nogu s gasa i pomisli da će nešto riješiti na rutinu.</p><p>Nema toga. Klupske i individualne želje i planovi ispunit će se samo ako se i protiv Lokomotive izađe s istom željom i sa istim poštivanjem svih trenerovih zamisli kao protiv Davida Silve i Real Sociedada ili Mertensa i Napolija.</p><p>Prave se momčadi vide po tome što uzmu bodove na utakmicama na kojima se to od njih očekuje. A navijači, posve razumljivo, protiv Lokomotive ne očekuju ništa drugo osim pobjede.</p><p>Tri poraza zaredom u Europskoj ligi znače da Rijeka ove godine neće odigrati više od tri preostale europske utakmice, a ukupno četiri poraza zaredom znače da je nedjeljna utakmica s Lokomotivom rezultatski cca. duplo važnija od one s Napolijem.</p>