Jo\u0161 u srpnju je svoje optu\u017ebe iznijela na Twitteru, a sada je o svemu odlu\u010dila popri\u010dati za The Athletic.

- Ostanak u sportu me stra\u0161i, zgadio mi se sport. Mijenjam cijelu karijeru jer su mi sra**a koja su mi radili uni\u0161tila \u017eivot. Mislila sam da mi je to prilika \u017eivota kada sam dobila posao u New Yorku - rekla je za The Athletic.

- Ono \u0161to sam dobila je to \u0161to me David Villa zlostavljao svakog prokletog dana, a mojim \u0161efovima je to bilo komi\u010dno. I dalje mi je smije\u0161no \u0161to su mi neprestano govorili da imam u\u017easan stav prema poslu jer sam se znala ne pojaviti znaju\u0107i da \u0107e me netko pipkati ili izrugivati se sa mnom.

Ve\u0107ina zaposlenika u klubu se prema njoj odnosila s po\u0161tovanjem, a biv\u0161i igra\u010d Barcelone joj je svakodnevno govorio kako ju voli. Uz to je komentirao njezinu odje\u0107u i izgled, a kada bi obukla tenisice, govorio bi joj da ima ogromna stopala.

- To bi na kraju postalo konstanta. Govorio bi drugim ljudima da me voli. Ako bih izlazila iz sobe, vikao bi. Ako bi netko od trenera stajao blizu njega, govorio bi mu da osje\u0107a ljubav prema meni.

Villa je klub napustio u sije\u010dnju 2019. godine kada je oti\u0161ao u japanski Vissel Kobe, no njezin \u017eivot vi\u0161e nije bio isti. Radila je do svibnja ove godine kada je shvatila da ne \u017eeli vi\u0161e raditi u sportu.

- Ne o\u010dekujem ni\u0161ta od ovoga. Ja s ovim ne\u0107u dobiti puno, ali puno razmi\u0161ljam o tome kako je biti usamljen dok si u takvoj poziciji u kakvoj sam ja bila u tome klubu. Ako ja sa svojom pri\u010dom pomognem nekoj drugoj osobi koju je on maltretirao, osje\u0107at \u0107u se manje usamljeno, tada \u0107e to biti vrijedno.

Badillo tvrdi su njezini \u0161efovi znali za sve, ali nitko nije htio reagirati. \u0160tovi\u0161e, kladili su se tko \u0107e prvi spavati s njom. New York City je istragu pokrenuo tek nedavno, a nigdje ne spominju Davida Villu.\u00a0

- Nekoliko igra\u010da i ljudi iz osoblja se nisu pona\u0161ali u skladu s klupskim pravilnikom u interakciji s pripravnikom i ostalim klupskim osobljem. Ovo pona\u0161anje uklju\u010divalo je nepotreban fizi\u010dki kontakt, zadirkivanje i komentare u vezi s odje\u0107om i izgledom. Klub je utvrdio da je to pona\u0161anje bilo neprikladno i neprihvatljivo - poru\u010dili su iz New York Cityja.

Villa (38) se nakon najnovijeg intervjua nije ogla\u0161avao, a u srpnju je na Twitteru objavio \u0161to misli o svemu.\u00a0

- Odbijam sve optu\u017ebe koje je iznijela protiv mene na Twitteru. Potpuno su la\u017ene i pori\u010dem ih. Nikada do sada nisam bio kontaktiran vezano za ovo, niti me kontaktirala Skyler B niti klub.\u00a0Ako sam dobro shvatio, napisala je na Twitteru da je sta\u017eirala u klubu i da ga je napustila krajem 2019. godine, jednu godinu nakon \u0161to sam ja oti\u0161ao. Nikada do sada nisam \u010duo ni\u0161ta o ovim optu\u017ebama dok ih nisam vidio na Twitteru - napisao je Villa, koji je tijekom karijere sa \u0160panjolskom osvojio EP i SP.

-\u00a0Naravno, potpuno \u0107u sura\u0111ivati s klubom. Igrao sam za\u00a0New York City FC\u00a0\u010detiri godine i uvijek su me svi po\u0161tivali. Nije mi jasno za\u0161to ovo nije ranije iza\u0161lo u javnost ako se ve\u0107 netko osje\u0107ao neugodno u bilo kojem razdoblju kada je bio u klubu. Ponavljam, ove su optu\u017ebe potpuno la\u017ene. Zlostavljanje je stra\u0161an problem mnogim ljudima i ovo vrije\u0111a one koji su bili \u017ertve nasilja. Dok na\u0161 pravni tim obavlja nu\u017ene stvari vezane za ove la\u017ene optu\u017ebe, molim medije i javnost da po\u0161tuju moje pravo na presumpciju nevinosti.

\u0160panjolski nogometa\u0161, koji ima \u017eenu i troje djece, je uspje\u0161nu nogometnu karijeru zavr\u0161io ove godine, a sada bi zbog ovih optu\u017ebi mogao zavr\u0161iti na sudu.\u00a0