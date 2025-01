'Mislio sam da sam bolji od svih u Barceloni, a žalim za ono što sam rekao treneru u HSV-u...'

Nizozemski ESPN objavio je veliki dokumentarni film o Alenu Haliloviću (28) i njegovoj dosadašnjoj karijeri. Na početku dokumentarca producenti su ga upitali zašto smatra da je upravo sada pravo vrijeme za snimanje epizode o njemu.

- Bit ću iskren, smatram da sam na najboljem putu da postanem najbolja verzija Alena Halilovića - odgovorio je Halilović.

Producenti nisu fokusirali priču samo na njegov novi uzlet u Nizozemskoj, već su posjetili Hrvatsku kako bi istražili korijene nekada najvećeg talenta domaćeg nogometa. Prva stanica bila je Zagreb i njegova škola, a priči se pridružio i njegov prijatelj iz djetinjstva Nic. Nakon toga, ekipa se uputila na Maksimir, gdje se i dalje nalaze Halilovićeve fotografije.

- S deset godina već sam bio s prvom momčadi na proslavi naslova Kupa. Oduvijek sam htio biti poput oca, slijediti njegove korake i postati profesionalni igrač. Sjećam se jednog turnira za bivše igrače gdje su mi dopustili da igram s ostalom djecom. Potpuno sam ih nadigrao, i nakon toga prvi put sam završio u novinama kao novi "wonderkid" - prisjetio se Halilović.

Za potrebe dokumentarca pred kamere je stao i Ivan Rakitić, igrač Hajduka koji je s Halilovićem dijelio svlačionicu u hrvatskoj reprezentaciji, ali i u Barceloni.

- Sjećam se da se o njemu počelo pričati kada je imao 14 ili 15 godina. U Dinamu je igrao u posebnoj školi za mlade talente i od početka je pokazivao da je iznimno talentiran. Bio je tipični ofenzivni igrač, ljevak, lijep za gledanje sa sjajnim potezima. Odmah je bilo jasno da će biti vrlo važan za hrvatski nogomet - rekao je Rakitić.

Halilović je dodatno opisao kako su se stvari razvijale u njegovoj ranoj karijeri.

- S 15 godina dominirao sam juniorskom ligom u Hrvatskoj. Zabijao sam, asistirao, driblao... Jednog dana me otac nazvao i rekao da ga je kontaktirao predsjednik kluba te poručio da od sutra počinjem trenirati sa seniorima - ispričao je.

'Bio među top pet najvećih talenta svijeta'

Priču o Haliloviću iz svog kuta podijelio je i Igor Štimac, prvi izbornik koji ga je pozvao u seniorsku reprezentaciju.

- Alen je bio ogroman talent, a njegova individualna kvaliteta bila je nevjerojatna. Način na koji je mogao driblati iskusne igrače i sjajne braniče bio je fascinantan za gledati. Odmah je bilo jasno da je najtalentiraniji mladi igrač u hrvatskom nogometu i jedan od pet najtalentiranijih na svijetu. Bilo je posebno pratiti njegov razvoj - rekao je Štimac.

Posebni osjećaji obuzeli su Alena Halilovića kada se ponovno našao na Maksimiru.

- Ovo je poznati maksimirski stadion. Sada kada sam opet ovdje, vraćaju mi se posebni trenuci i sjećanja. Moja prva utakmica bila je protiv Hajduka, naših najvećih rivala. To je poseban susret koji ću uvijek pamtiti. Ušao sam s klupe, čak sam i zabio, ali bio sam u zaleđu. Taj trenutak je bio poseban jer je ovo moj stadion, moj grad, i tada mi se ostvario san.

ESPN je posjetio i njegov dom u Zagrebu, gdje se nalaze brojni trofeji najboljeg igrača koje je osvojio tijekom karijere. Na polici u njegovoj sobi ističe se dres idola Kevina Duranta, a posebno mjesto zauzima i kartica iz popularne online igre Fifa.

- To je kartica iz prošle sezone kada sam na utakmici bio ocijenjen s 9,9. Fifa je to prepoznala i poslala mi moju karticu igrača tjedna. To je velika rijetkost, nije ju lako dobiti, i bio je to prvi put u mojoj karijeri da sam dobio tako nešto.

'Veliki je to teret'

Osim Duranta, u sobi se nalazi i fotografija Lionela Messija.

- Kada su me počeli zvati novim Messijem? To je bilo nakon što su se moji videozapisi iz Dinama proširili. U to vrijeme Messi je bio desno krilo, kao i ja. Ljevak sam, slične smo visine, pa sam ih podsjećao na njega. Tada mi se taj nadimak sviđao jer mi je on bio idol. No, mislim da ne trebamo tražiti nasljednike jer je svatko jedinstven i drugačiji.

Rakitić se također osvrnuo na Halilovićev talent.

- Njegovi potezi i talent stvarno podsjećaju na Lea. Imao sam zadovoljstvo igrati s obojicom i znam da su jako slični. Ipak, sada, s odmakom, jasno je da usporedbe s Messijem nisu dobre jer je on jedinstven.

Veliku pažnju medija izazvao je Halilovićev uspon, na što se osvrnuo i Štimac.

- Kada mediji primijete talentiranog dječaka koji radi nevjerojatne stvari, stvore veliki pritisak. To mu nije pomoglo jer je nosio veliki teret.

'Prvo sam upoznao Pinta, a i danas dijelimo svlačionicu'

Halilović je posjetio i maksimirsku svlačionicu i prisjetio se vremena provedenog uz Ivu Pinta. Oni koji prate Dinamo sigurno se sjećaju zahvalnog portugalskog desnog beka iz vremena dok je igrao za "modre". Zanimljivo, Pinto i Halilović i danas dijele svlačionicu jer obojica igraju za Fortunu Sittard.

- Prvi igrač koji je sjeo sa mnom kada sam došao u Dinamo, na pripremama u Sloveniji, bio je Pinto. Bio je mladić s osobnošću i karakterom, i prvi mi je poželio dobrodošlicu. Naš odnos od početka je bio sjajan, a s vremenom smo postali još bliži i izgradili pravo prijateljstvo. Kad je razmišljao o prelasku u Fortunu, razgovarali smo. Pitao me za mišljenje o klubu i uvjetima, što je dodatno ojačalo naš odnos.

Štimac, prvi izbornik koji je pozvao Halilovića u reprezentaciju, prisjetio se tog trenutka.

- Alen nije imao niti 17 godina kad sam ga pozvao u reprezentaciju. Htio sam osigurati bolju budućnost hrvatskog nogometa, a njegov poziv bio je jasan signal svim talentiranim igračima da godine nisu važne, već kvaliteta. Želio sam da osjeti što znači biti dio reprezentacije, da dobije novu motivaciju i priliku odrastati u pravom okruženju. Bio je to dio njegovog puta prema Svjetskom prvenstvu.

'U Barcelonu sam došao sa stavom da sam bolji od svih'

Halilović je prokomentirao i svoj transfer u Barcelonu, koji je izazvao ogromnu pažnju.

- Mislio sam da ću doći tamo i biti bolji od svih, ali to ne ide tako. Nogomet na toj razini zahtijeva puno više od talenta.

Osobito se osvrnuo na portret Luke Modrića koji krasi Maksimir.

- Ako se vaš portret nalazi ovdje, to znači da ste posebni. Modrić je, po mom mišljenju, najbolji igrač u povijesti hrvatskog nogometa. Igrao sam s njim, iako sam tada bio na klupi. Kada sam ušao u igru, rekao sam mu da mi doda loptu. Nikada neću zaboraviti tu prvu loptu koju mi je dao bez gledanja. Time mi je pokazao povjerenje i poštovanje, iako sam bio tek mladić. To je Luka Modrić, kapetan, svjetski i hrvatski nogometni velikan. Zato je bio i ostao najbolji igrač Hrvatske, a nekada i najbolji na svijetu.

Nakon što je Štimac napustio klupu hrvatske reprezentacije, izbornik je postao Niko Kovač, koji nije pozivao Halilovića u nacionalnu momčad.

- Ne razumijem zašto ga Kovač nije zvao na Svjetsko prvenstvo. Nije mi se to sviđalo, kao ni neke druge odluke, ali on je imao pravo raditi ono što smatra ispravnim - istaknuo je Štimac.

Na tu situaciju osvrnuo se i Halilović...

- Nije mi to smetalo jer sam već sljedećeg mjeseca potpisao za Barcelonu, pa nisam imao puno vremena razmišljati o tome. U to vrijeme bilo je neuobičajeno da tako veliki klub plati 5,5 milijuna eura za mladog igrača iz Hrvatske. Igrao sam za Barcu B u drugoj ligi koja je bila iznimno jaka i imao sam dobru sezonu. Nakon toga odlučio sam otići u klub u kojem ću igrati prvu ligu.

Barcelona ga je nakon posudbe obavijestila kako još nije spreman za prvu momčad te da može birati između nove posudbe ili prodaje. Klub je preferirao opciju posudbe, ali Halilović nije bio zadovoljan tom odlukom, zbog čega su ga odlučili prodati. Čak je i Rakitić savjetovao Haliloviću da ode na novu posudbu, jer je smatrao da se odlaskom iz Barcelone rijetko tko uspije vratiti.

- Kad sam saznao da me Barcelona prodaje, bio sam izvan sebe i reagirao sam tipičnim balkanskim riječima. Trebao sam poslušati klub i otići na posudbu. Danas znam da sam pogriješio - priznao je Halilović, a Rakitić je dodao:

- Nije me poslušao jer sam mu bio samo prijatelj. Slušao je svoje srce, oca i obitelj. Volim ga kao mlađeg brata i želio sam mu samo najbolje.

'Mogao sam igrati u Arabiji ili Katru'

Nakon Barcelone, Halilović je dobio priliku u HSV-u, gdje je pod trenerom Brunom Labbadijem imao dobru situaciju. Međutim, Labbadia je ubrzo smijenjen, a novi trener Marcus Gisdol nije računao na Halilovića.

- Pričao sam s trenerom, rekao je da igra 4-4-2, pa me pitao gdje mislim da se uklapam. Odgovorio sam mu da mogu biti golman. Nije mu se to svidjelo. Nakon toga me prekrižio i poslao na tribine. Sada bih reagirao puno mirnije i čekao svoju priliku - rekao je Halilović.

Danas, igrama u Fortuni, ponovno privlači interes mnogih klubova.

- Bilo je ponuda, čak i iz Arabije i Katara, ali nisam se vidio ondje. I dalje imam velike snove i želim igrati na visokoj razini. Ponekad su financijski uvjeti bili i deset puta bolji, ali nikad nisam birao klubove zbog novca. Ako pogledate moje ugovore, vidjet ćete da sam uvijek birao klubove radi nogometa - zaključio je Halilović.

