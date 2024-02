Mišo Kovač i na Super Bowlu. Direktor CBS-a odjenuo majicu Hajduka, stigao i izbornik Dalić

Američki sportski producent hrvatskog porijekla Pete Radovich (45) pojavio se na terenu stadiona Allegiant u Las Vegasu sat vremena uoči Super Bowla u Hajdukovoj navijačkoj majici s likom Miše Kovača.

"Ja ne mogu drugo!!! Ništa bez Miše…niti Super Bowl!", napisao je na platformi X.

"Brate ne znam šta si planira ali od 25.05. uzmi slobodno jedno 80 dana ćemo bit pijani", napisao mu je u komentaru jedan navijač Hajduka.

"Kad gledaš Chiefse i 49erse, a u mislima Slaven i Rudeš", dodao je drugi.

Kreativni direktor CBS Sportsa svako ljeto dolazi na odmor u Lijepu Našu. Majka mu je s Pašmana, a otac s Kaprija i, kaže, za njega postoje samo dva grada na svijetu: New York i Zadar. U ugovoru sa CBS-om, naime, zahtijevao je da ga svakog ljeta puste na pet tjedana u Hrvatsku. Da nema toga, kaže, teško bi mogao funkcionirati ostatak godine zbog prirode posla.

Od prošle godine je i službeno Hrvat

Naslagao je već 41 Emmy u 17 kategorija. A to je najveća nagrada u televizijskom svijetu. Kreativni je direktor na jednoj od najjačih američkih TV kuća, pokriva neke od najjačih sportskih događaja u SAD-u poput NFL-a i njegova finala, slavnog Super Bowla, zatim sveučilišne košarkaške lige NCAA, golfa, ali i nogometnu Ligu prvaka. Idejni je začetnik Sunset Sports Media Festivala u Zadru 2022., a te je godine snimio i kratku priču o Luki Modriću. Prošle godine dobio je i hrvatsko državljanstvo.

I prvi film koji će emitirati kao Hrvat bit će onaj s Hrvatima u glavnim ulogama. Dokumentarni serijal "Football must go on" prati nogometaše ukrajinskog Šahtara kroz sezonu u Ligi prvaka te je ponajviše fokusiran na sportskog direktora Darija Srnu i bivšeg trenera Igora Jovićevića.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zbog njega su lani na CBS-u nosili kvadratiće

Prošle godine kladio se s voditeljima Susannom Collins, Nicom Canterom, Charliejem Daviesom i Alexisom Guerrerosom u tisuću dolara oko prognoza u Ligi prvaka.

- Onaj tko bi najviše toga pogodio, dobio bi nagradu od Petea. Naša kladionica završila je prošli tjedan. Bili smo katastrofalni, svi smo promašili. Za kaznu, jer je Pete Radovich ponosni Hrvat, moramo nositi dresove hrvatske reprezentacije - objasnila je Susannah tijekom emisije.

I Zlatko Dalić na Super Bowlu

U pobjedi Kansas City Chiefsa nad San Francisco 49ersima uživao je i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Na profilu na Instagramu objavio je snimku s tribine.