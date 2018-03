Rijeka napunila mrežu Dinama! Brazilac Heber zabio je dvaput

Rijeka je u zaostalom dvoboju 23. kola na svojoj Rujevici svladala Dinamo 4-1 i tako dokazala kako u njenim redovima ima još "kvalitetnog materijala". Junak utakmice s dva pogotka bio je Héber, jednog je bivšem klubu zabio Pavičić, a jednom je poentirao i Puljić. Jedini strijelac za modre bio je Gavranović koji je na Rujevici imao "vruć doček". Dinamo je od 27. minute igrao bez isključenog Leškovića koji je do tada skupio dva žuta kartona.

Sudac Damir Batinić odmah je pokazao "zube" i igračima dokazao kako će njegov kriterij biti vrlo žestok, pa je prvi žuti karton izvadio već u 85. sekundi. Za prvi prekršaj na utakmici javnu opomenu zaradio je Lešković, potpuno zasluženo.

Rijeka je krenula agresivno i diktirala visok ritam igre; Heber je u četvrtoj minuti u dobroj situaciji tražio Čolaka na drugoj vratnici, ali njegovo je dodavanje presjekao Benković. Brazilac u riječkim redovima opasan je bio i u osmoj minuti, ali je sada nakon ubačaja Grahovca glavom tukao pored gola...

Dinamo je uzvratio prizemnim udarcem Gavranovića, no njegov je pokušaj lakoćom obranio Sluga. Zagrepčani su poveli u 16. minuti. Dani Olmo se na desnoj strani "poigrao" s Leovcem pa idealno ubacio na domaći peterac, a Gavranović tamo glavom zakucao loptu u mrežu.

Bivši napadač Rijeke nije se štedio u proslavi tog pogotka, a to je dodatno razljutilo domaće navijače. Vodstvo Dinama trajalo je tri minute, a onda je Rijeka izjednačila. Bila je to velika pogreška Livakovića koji je loptu dodao Čolaku , koji je sam krenuo prema modrim vratima. Vratar Dinama uspio je odbiti loptu domaćem napadaču, no ona je stigla do Hebera koji lakoćom pogađa praznu mrežu...

Modri su u 27. minuti ostali s deset igrača. Lešković je u skoku laktom udario Čolaka, za suca Batinića nije bilo dvojbe, pa je braniču Dinama pokazao drugi žuti karton. Također, prema dosadašnjem kriteriju utakmice - zasluženo. Odličan pokušaj iz daljine u 35. minuti imao je Moro, no Sluga je i na to bio spreman.

Rijeka je povela početkom drugoga dijela, a preokret je režirao bivši igrač Dinama -Domagoj Pavičić . U toj smo akciji vidjeli čitav niz loših poteza modrih braniča (Doumbia promašio loptu, Benković je slabo izbio škaricama), a onda je na kraju stigla do Pavičićakoji je snažnim udarcem matirao Livakovića.

I Dinamo je bio aktivan u nastavku; Ademi je u 57. minuti napravio pomutnju u kaznenom prostoru Rijeke, no stvar je na kraju spasio Sluga. Igrači Marija Cvitanovića previše su griješili, a veliki kiks u 60. minuti napravio je i Moro. Mladi veznjak na centru je loptu poklonio Čolaku, on je odmah produžio do Hebera koji je izašao sam na Livakovića i mirno zaključio priču o pobjedniku ovog susreta. Do kraja utakmice Rijeka je još samo povećala svoju prednost, prekrasan pogodak iz slobodnog udarca zabio je Puljić.

Strijelci: 0-1 - Gavranović (16), 1-1 - Heber (19), 2-1 - Pavičić (48), 3-1 - Heber (60), 4-1 - Puljić (87).

Dinamo (4-3-3): Livaković 5 - Stojanović 5, Lešković 5, Benković 6, Sosa 6 - Moro 5, Doumbia 5 (od 66. Rrahmani -), Ademi 6 - Gojak 5 (od 51. Hajrović 5), Gavranović 6,5 (od 82. Hodžić -), Olmo 6,5

Rijeka (4-2-3-1): Sluga 6 - Žuta 6, Župarić 6,5, Punčec 6,5, Leovac 5,5 - Grahovac 7, Bradarić 7 (od 90. Capan -) - Kvržić 6 (od 62. Črnic -), Pavičić 7, Heber 8 (od 83. Puljić 6,5) - Čolak 6,5.

Crveni karton: Lešković (27 - drugi žuti).

Igrač utakmice: Heber (Rijeka)

VIDEO: Pogledajte ključne detalje: