Misterij Brozović: Zašto Marcelo još nije zaigrao nakon SP-a?

Kod njega nećete vidjeti neki čarobni dribling ili atraktivan potez od kojeg ćete pasti na stražnjicu. Možda neće zabijati svaku utakmicu i donositi pobjede, ali on je jedan od onih bez kojeg klubovi ne mogu. Dirigent koji upravlja orkestrom. Nekad izgleda kao da može igrati tri utakmice u komadu, a kada je lopta kod njega u nogama, kao da je u sefu.

Marcelo Brozović već je godinama jedan od najvažnijih igrača Intera. Bio je bitan kotačić na putu do prve titule nakon 11 godina čekanja, ali i prošlosezonskog osvajanja Kupa. No, ove sezone je zbog problema s ozljedama odigrao tek 12 utakmica, a njegov izostanak se itekako osjeti.

Brozović je krajem rujna prošle godine ozlijedio zadnju ložu na utakmici protiv Austrije u Ligi nacija. Inter je bez njega bio osam susreta, dozirali su ga po povratku, nadajući se kako će biti spreman za nastavak sezone. Međutim, Marcelo je u međuvremenu otišao na Svjetsko prvenstvo gdje je imao punu minutažu, no novi peh. Ozlijedio se protiv Argentine u polufinalu, zbog čega je propustio utakmicu protiv Maroka za treće mjesto.

Činilo se kako je riječ samo o bezazlenoj ozljedi koja će proći nakon nekoliko dana odmora, no već je kraj siječnja, a hrvatski reprezentativac još nije zaigrao u dresu Intera u novoj godini. Propustio je utakmice protiv Napolija, Monze, Verone i Empolija u prvenstvu, susret protiv Intera u talijanskom superkupu te Kup utakmicu protiv Parme. Polufinale SP-a mu je posljednji susret koji je odigrao.

Gdje je jedan od najbitnijih i nezamjenjivih igrača, pitaju se mnogi. Kako klub nije objavio konkretne informacije o njegovoj ozljedi, pojavila se zabrinutost među navijačima o potencijalnom narušenom odnosu između njega i kluba. Sumnje je dodatno probudila i vijest kako je Barcelona Interu ponudila Kessieja u zamjenu za Brozovića.

No, nije ništa od toga, nema ga zbog neugodne ozljede, pišu talijanski mediji. Brozović osjeća bol u listu na lijevoj nozi, zbog čega i dalje trenira individualno i teško je procijeniti kada će se vratiti. Inzaghi se nada da će to biti do utakmice s Milanom 5. veljače.

Inter je na četvrtom mjestu Serie A s 37 bodova. Hakan Calhanoglu preuzeo je Marcelovu ulogu centralnog veznjaka, no osjeti se da to nije to. Nerazzurrima itekako fali stari Broz, toga je svjestan trener Simone Inzaghi, ali i navijači.

