Nižić: Ako sam baš tako bitan Hajduku, onda me bolje platite Zoran Nižić tražio je garanciju da će ga klub pustiti, i to u vidu boljeg ugovora koji bi bio aktiviran tek ako bi u Hajduku prekršili dogovor, ali Huljaj i Bjelanović su to odbili. Nižić je potom - odbio igrati...