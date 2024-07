Misterij napada na Rakitićevu vilu na Ugljanu: 'Supruga je bila u šoku držeći bebu u naručju'

Kako je sve skupa strašno i neugodno bilo najviše se vidjelo po licu Ivanove supruge. Držala je bebu u naručju i bila je u šoku, ispričao nam je čitatelj o incidentu prvog dana srpnja 2016. oko 13 sati na Ugljanu, kad je puklo staklo na Vili Mariji u uvali Čeprljanda u kojoj je ljetovao Ivan Rakitić s obitelji, suprugom Raquel i kćerima Altheom, koja je tada imala tri godine, i Adarom, koja nije imala ni dva mjeseca. Isprva se vjerovalo da su za napad odgovorni huligani.

- Susjeda mi je rekla što se dogodilo, da su Rakitića napali huligani, da je došla policija i da je u tijeku očevid pa sam i sam otišao do Vile da vidim što se događa. Brzo se skupilo jako puno ljudi, osobito djece koja su doma otišla po majice da bi u njima dočekala voljenog nogometaša. Mislio sam da je stvarno nešto drugo, ali kad sam vidio da zaštitari iznose sve te torbe i brigu na licu njegove supruge, bilo je jasno da je ozbiljno - prepričao nam je tada čitatelj.

Rakitić ga je oduševio smirenošću.

- Sa svima je stao, fotografirao se, potpisao autogram, strpljivo jer cijela je stvar trajala neko vrijeme, i preko pola sata. Nitko ga od nas nije ništa pitao jer nam je nekako svima bilo neugodno što se takvo nešto uopće dogodilo. Zamislite, jedan dan dođete na odmor sa svojom obitelji, već drugi dan morate ići. Prestrašno.

Iz policije su prvotno govorili kako je krivac "nepoznati počinitelj".

- Razbio je staklo na objektu u sklopu turističkog kompleksa u vlasništvu trgovačkog društva na otoku Ugljanu. U događaju nema ozlijeđenih osoba, a kriminalističko istraživanje je u tijeku - govorila je Nikolina Bačić, tadašnja glasnogovornica zadarske policijske uprave, a krivca nikad nisu pronašli.

U trenutku incidenta Rakitić nije bio u apartmanu. Iako se ispočetka vjerovalo kako je ogromno staklo puklo od udarca kamena. Većina medija okrivila je za taj incident "huligane iz redova navijača Hajduka", no sam Rakitić i njegovi prijatelji potvrdili su kako su se ta velika staklena vrata raspukla od udarca prouzročenog propuhom. S obzirom na to da su u kuči u to vrijeme bile samo supruga i kćerkica, jako su se uplašile. Naš nogometni reprezentativac spakirao se i nakon samo pola sata gliserom napustio Ugljan. "Sad je sve dobro", odgovorio nam je dan poslije SMS porukom, a odmor je nastavio u hotelu u Petrčanima kraj Zadra.

"Uživamo u obiteljskom odmoru. Nitko nam ne može uzeti naš osmijeh", napisao je tad.

Tadašnji izbornik Ante Čačić je slučaj pogrešno nazvao terorističkim činom.

- Mislim da smo svi konsternirani, da je ovo jedan čin za nerazumjeti, da je nanio veliku bol Rakitiću i njegovoj obitelji koji se želio odmoriti u domovini svojih očeva i djedova s djecom. Kakvi smo prema drugima ako smo ovakvi prema svojima. Ne znam što nam još treba da se uhvatimo u koštac s ovakvim terorizmom, vandalizmom. Mi se bojimo to nazvati pravim imenom. Te smo ljude do jučer nazivali uličnim herojima. Svi smo mi tu krivi. I ljudi koji se bave nogometom. Ovo je zadnja poruka svima da se osvijestimo i izađemo iz svojih čahura. Rekao mi je da je otišao jer se supruga prestrašila. Nije otišao iz Hrvatske, ostao je blizu. Nadam se da će ovaj izdvojeni incident smatrati kao neodgovorno ponašanje pojedinca - rekao je Čačić.

HNS je tada dijelio isto mišljenje:

"Hrvatski nogometni savez zgrožen je sramotnim incidentom koji se dogodio u petak na otoku Ugljanu, u kojemu je kamenom pogođena i oštećena kuća koju je za ljetovanje unajmio jedan od Vatrenih, član Barcelone Ivan Rakitić. Osuđujemo svaki oblik nasilja, a posebno smo zaprepašteni činjenicom da se napad dogodio u trenucima kada se Ivan Rakitić nalazio na odmoru sa svojom obitelji. Ovim putem Hrvatski nogometni savez poziva sve nadležne institucije Republike Hrvatske da u što kraćem roku pronađu počinitelje."

