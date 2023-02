Misteriozno pismo za Ćiru, nije ga stigao pročitati. Čekalo ga je na šanku: 'Dat ćemo ga obitelji'

Nakon smrti Miroslava Ćire Blaževića u kafiću Charlie upalili su lampion. Atmosfera je tužna, posljednjih 15 godina tu je gotovo svakodnevno sjedio 'trener svih trenera' i razgovarao, zbijao šale u dobrom raspoloženju. I danas ga tamo čeka njegova karakteristična narudžba koju će sad piti na nekon drugom mjestu. A osim kave i cedevite, u Charieju ga je čekalo i pismo.

Pismo koje će pročitati njegova obitelj, a tamo ga je prije nekog vremena ostavila žena koja je na svojstven način poslala poruku Ćiri. Kako on od prosinca nije mogao doći u Charlie, pismo je tu i ostalo.

POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Ćire Blaževića

- Dat ćemo ga obitelji - rekli su nam iz Charlieja.

Dobro ga se sjeća i konobarica Marija koja ga je mnogo puta poslužila i porazgovarala s njim.

- Sjedio je ovdje satima, a ljudi su se za njegovim stolom izmjenjivali kao na traci. On bi mi govorio prijateljice ostavi sve račune sa strane. I svaki put bi sve platio, a uvijek bi ostavio nešto i za mene. Ovdje su ga svi zvali šefe. Ljudi su dolazili za njega ostavljati pisma i brojeve mobitela. Zadnji put je ovdje došao u prosincu, netko mu je donio baklave. On je u tim baklavama uživao, sav je bio mastan. Dodala sam mu salvetu, a on onako ponizno zahvalan - rekla nam je.

Foto: Ivana Mihaljević/Marta Divjak/24sata

Posebno je upamtila prvi susret s njim.

- Kad sam tek došla raditi, servirala sam mu čaj kako se i inače servira, on me malo čudno pogledao, a onda mu je prijatelj pripremio čaj do kraja.

