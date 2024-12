Mizerne plaće nogometašica u Hrvatskoj: 'S 200 eura u džepu otišla sam u Irsku prati rublje'

Nogometašice Osijeka, najuspješnijeg ženskog nogometnog kluba u Hrvatskoj, posljednjih su tjedana vodile veliku borbu s upravom zbog bonusa za ulazak u playoff Lige prvaka. Naime, igračice su za taj uspjeh dobile samo 200 eura premije.

Pokretanje videa... 00:50 ŽNK Osijek | Video: Ante Buškulić/24sata

Rezultati Osječanki donijeli su klubu zaradu od čak 240 tisuća eura, no one smatraju da je nagrada za njihov trud i doprinos bila neadekvatna. Zbog nezadovoljstva situacijom, osam ključnih igračica odlučilo je bojkotirati sve dok im ne isplate iznos koji su zasluženo zaradile. No, pitanje je hoće li taj novac ikada vidjeti jer je ŽNK Osijek u utorak raskinuo ugovor sa svim igračicama koje su štrajkale. To su: Mateja Andrlić, Mateja Bulut, Maja Joščak, Izabela Lojna, Anela Lubina, Ivana Kirilenko, Kristina Nevrkla i Ena Pernar.

Osijek: ŽNK Osijek izborio play-off UEFA Lige prvakinja | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Problemi u hrvatskom ženskom nogometu nisu od jučer. Uvjeti su loši, a primanja mizerna pa mnoge igračice moraju raditi. Zbog takve tužne realnosti mnoge karijere su propale, a snovi ostali neispunjeni. Jedna od njih je i Mia Pirić (26), bivša golmanica Osijeka koja je 2018. godine napustila klub i otišla raditi u Irsku.

- Sjela sam u avion s 200 eura, no znala sam da mi nema druge. Rekla sam si: ‘Ili ćeš otići ili nećeš imati ništa’. Preko prijatelja sam pronašla taj posao i već sam radila drugi dan nakon što sam došla u Saggart, predgrađe Dublina. Zaradila sam 100 eura, a još sam dvaput dolazila prije nego što sam našla posao - rekla nam je Mia prije šest godina.

Godinama je bila najbolja golmanica u Hrvatskoj.

Osijek: Igra?ice ŽNK Osijek na treningu | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Premda je četiri godine bila prva golmanica Osijeka, koji je 11 sezona zaredom bio nedodirljivi hrvatski prvak, Mia je s 20 godina tek bila na početku svoje nogometne karijere. A njezin san da postane najbolja na svijetu ugašen je zapravo već na početku.

- Netko bi možda pomislio da kao standardna golmanica najbolje nogometne momčadi Hrvatske imam 3000 kuna ili više, no nije baš tako. Dobijem 600 kuna za prijevoz od Čepina do Osijeka i još 300 kn kao nekakvu plaću - kazala je Mia.

Znala je da uz igranje nogometa mora negdje i raditi, no nigdje nije mogla naći posao.

- Predala sam valjda više od 200 molbi, no ništa. Odgovore uglavnom nisam dobivala, a oni koji su mi nešto i poslali napisali su da sam prekvalificirana. Pa kako sa srednjom trgovačkom školom mogu biti prekvalificirana za prodavačicu?! Mama i tata kupili su mi polovni auto da mogu ići na treninge i na eventualni posao, no onda se dogodila ta nesreća 26. veljače. Auto je potpuno uništen, no nasreću, dečko i ja smo dobro prošli, bez nekih ozbiljnih ozljeda - ispričala je Mia.

Osijek: Igra?ice ŽNK Osijek na treningu | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U ŽNK Osijeku bili su šokirani kad im je Mia javila da odlazi u Irsku.

- Poslala sam treneru SMS, napisala sam mu da se ne ljuti, a on nije mogao vjerovati. Našli smo se sutradan, pitao me zašto idem pa sam mu sve objasnila. Poželio mi je sreći i rekao da mu ne vraćam opremu dok ne budem sigurna da više neću braniti za Osijek - istaknula je Mia.

Željela je biti slavna nogometašica, no kao i kod mnogih Slavonaca, želja za boljim životom, normalnim životom, udaljila ju je od snova. U međuvremenu se udala i preselila u Njemačku, gdje danas ima studio za uljepšavanje noktiju.