'Mjesec dana nisam izašao iz kuće, a već smo planirali feštu'

Tako blizu, a i dalje daleko. Tako se nekako može opisati odnos na relaciji Liverpool - trofej Premier lige. Redsi su dugih 30 godina čekali na naslov u engleskom prvenstvu. Prošle sezone im je izmaknuo u posljednjem kolu, a ove sezone su demonstrirali silu.

Sve je išlo kao po loju, već u siječnju su uhvatili ogromnu zalihu bodova, a nakon 29 kola imaju čak 25 bodova više od drugoplasiranog Manchester Cityja. Matematički, potrebne su im samo još dvije pobjede u preostalih devet kola da i osiguraju naslov. A ako City kojim slučajem želi do titule, Redsi moraju izgubiti osam susreta uz dozvoljen jedan remi. Jednostavno rečeno, Liverpoolove ruke su već na trofeju.

No sve to prekinuo je korona virus koji je zaustavio sva sportska natjecanja u Europi pa tako i Premier ligu. Redsi su već razmišljali o proslavi naslova s navijačima koji su dugih 30 godina čekali na taj trenutak, ali čini se da će se utakmice Premier lige do kraja odigrati bez gledatelja...

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren je u razgovoru za HRT otkrio kako mu prolaze dani...

- Nije baš najbolja situacija, već mjesec dana smo zaključani u kućama. Upute su bile da doslovno nigdje ne smijemo izaći. Nisam išao ni do trgovine ni nigdje, klub nam sve ostale stvari rješava. Tu smo sretni da imamo takav klub i ljude iza sebe, rekao je o svojoj trenutnoj situaciji. Ima treninga, nisu na livadi, ali radimo u kući, imamo neki plan i program koji slijedimo. Radimo preko Zoom mitinga. Radimo dosta jogu, što nikad nisam radio, nešto potpuno novo. Imamo taj neki svoj program koji pratimo, moramo trčati... Nije lako, navikli smo da smo u grupama i da radimo zajedno, a ovo je nešto potpuno novo - kazao je stoper Liverpoola.

Dodao je kako sada više cijeni neke stvari...

- Sad više cijenim neke stvari, na primjer čistačica koja je radila tu kod nas, znam da nije joj lako, vidim sad koliko ima posla tu u kući. Pogotovo kuhanje, više cijenim svoju ženu, nije sad to baš tako kao sve je spremno za ručak i onda kažeš da ne valja. Treba sve cijeniti što god netko napravi. Mislim, nije da to nisam prije cijenio, ali sad više cijenim.

U Liverpoolovom kampu imaju svoje kuhare koji brinu o zdravoj prehrani igrača, ali kako Lovren funkcionira kod kuće?

- Nisam se udebljao, tip sam čovjeka koji pazi što jede. Volim ja pojesti pizzu i hamburger, ali ne pet puta tjedno. Pazimo što jedem, održavam kondiciju. Možda sam izgubio nešto mišićne mase, pogotovo u nogama, ali to će se nadoknaditi kad se vratimo na terene.

Dejan i Mohamed Salah jedni su od najboljih prijatelja...

- Mo je kući. On je dva puta dnevno u teretani. Rekao sam mu da mu ne treba više od osam trbušnjaka, ne znam zašto se forsira.

Što misli o opcijama za nastavak ili prekid sezone?

- Ja se nadam i mislim da se mora završiti prvenstvo, je drugo ne bi bilo fer. Svi klubovi imaju svoje neke želje, ali najrealnije i fer bi bilo da se završi to prvenstvo kako god, makar i bez gledatelja. Nama su dovoljne dvije utakmice da osvojimo prvenstvo. Nakon 30 godina bit će žalosno da nećemo imati feštu kakvu smo planirali i kakvu smo htjeli, ali eto... Nadam se da će biti moguće što prije odigrati prvenstvo, vidim da su u Njemačkoj već počeli trenirati. Zato i pokušavamo ostati na visokom nivou, iako nije kod kuće i u parku taj intenzitet koji radiš na treninzima. To sad nemamo, ne znam koliko će trebati priprema da bi se vratili u top formu. Mislim da će puno igrača dobiti priliku, bit će nažalost i ozljeda, ali to je dio igre.

Hrvatski nogometaš je u Liverpool stigao 2015. godine. Kako gleda na sve to?

- Uvijek ću gledati s pozitivne stvari ovo vrijeme, ovih šest godina u Liverpoolu. Ova sezona je super kao timski uspjeh, ne znam jesmo li mogli bolje, možda u Ligi prvaka, ali realno blizu smo osvajanja naslova, što nam je teret već 30 godina. S individualne strane nisam najzadovoljniji, to znaju u klubu i to zna trener. No svakom je igraču tako. Svaki igrač bi htio igrati 90 minuta, ali kad se neke stvari ne poklope moraš čekati. Imao sam situaciju, igrao sam 10-ak utakmica i onda sam se ozlijedio. Da se nisam ozlijedio, tko zna?

Razmišlja li o odlasku?

- Ne znamo kad će išta početi, kad će biti povratak u normalan život. Ne znam što se tiče transfera, nemam nikakvih saznanja za budućnost. I da ih imam, ne znam da li bih vam rekao.

Europsko prvenstvo odgođeno je na 2021. godinu...

- Ne znam da li je to dobro. Nije dobro s navijačke strane, jer su svi očekivali gledati Hrvatsku na Euru, ali s druge strane igrači koji nisu igrali previše u klubovima možda će promijeniti klub i ući u taj ritam, kao što smo ušli u ritam prije Svjetskog prvenstva, svi su bili na vrhunskoj razini i zato smo napravili to što smo napravili. Nadam se da ćemo kroz godinu dana biti pametniji, snažniji i iskusniji, pa bi to mogao biti veliki plus za nas. Oni koji se brinu o Luki i Raketi i godinama, ja se ne brinem, Luka će biti još iskusniji i pametniji, a o Raketi da ne pričam. Vjerujem u snagu naše reprezentacije. Imao sam prije Eura onaj osjećaj da ćemo ga dobro odraditi, ali sad je taj osjećaj nestao. Nadam se da će ga biti opet za godinu dana.

Razlika između reprezentacije i kluba?

- U reprezentaciji sam već 11 godina, otkad sam debitirao za svoju državu. To je drugačije. Za Hrvatsku ne igraš svaki dan, a u klubu si stalno tu i dostupan si. Pogotovo kad su velika natjecanja vidjelo se koliko meni osobno znači svaka pobjeda Hrvatske, mislim da su to mogli doživjeti i navijači, kroz suze, kroz veselja, kroz videa koja smo objavljivali - kazao je Lovren.