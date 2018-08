Mladi Kauboji dobili Francusku! Za finale Eura protiv Islanđana

Hrvatska kadetska rukometna reprezentacija u ključnoj je utakmici u Koprivnici pobijedila Francusku 25-20 (12-7) te izborila polufinale Eurpskog prvenstva kojem smo domaćini.

Nakon poraza od Danske u prošloj utakmici, našim kadetima igrala je samo pobjeda, a do nje su došli uvjerljivom igrom kojom su pomeli Francuze i nisu im dali ni blizu gotovo cijelu utakmicu.

Najbolji je bio Fran Mileta sa šest golova, Patrik Martinović zabio je pet. U formi su bili i golmani, Stipe Purić s devet obrana i Fran Lučin koji je obranio četiri lopte.

- Naglašavao sam da je jako bitan ulazak u utakmicu. To smo odradili kako treba i rezultat to pokazuje. Primili smo samo dva pogotka u 20 minuta utakmice. Imali smo dobar protok lopte. Vodili smo cijelo vrijeme i kontrolirali rezultat. Nismo posustajali sve do zadnjeg trenutka. Čestitam svojim momcima - rekao je izbornik Boris Lisica.

- Površno smo gledali Island. U dublju analizu ćemo tek ući. Imaju odličnu vanjsku liniju i u tom segmentu su slični Dancima koji su također izborili polufinale.

Hrvatska će za finale igrati protiv Islanda u petak u 20.30 sati u Varaždinu.

Drugi polufinalni par su Danska i Švedska.

