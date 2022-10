Mladi košarkaš iz BiH bori se za život, oglasila se obitelj: Jako je puno sumnjivih okolnosti...

Azur Terzić (21), mladi košarkaš iz BiH, koji je igrao za KK Igman Burch, teško je ozlijeđen pod još nerazjašnjenim okolnostima. Pronašli su ga bez svijesti u blizini jedne diskoteke u Cazinu, sa slomljenom kralježnicom, a trenutno se nalazi u komi u sarajevskoj bolnici. Liječnici mu se bore za život.

Prema pisanju bh. medija, Terzić je navodno pao kroz otvor za lift, no njegova obitelj je to demantirala. U razgovoru s liječnicima došli su do zaključka da ovakve ozljede ne odgovaraju padu s visine od četiri metra.

Cijeli slučaj prepun je nelogičnosti, a dodatnu sumnju stavlja činjenica da su kamere baš u trenutku nesreće bile izvan funkcije.

Na Facebooku je izašlo priopćenje u vezi cijelog slučaja. Potpisuje ga Haris Samardžić. Tvrdi da ovo ne može biti nesretni slučaj i pozvao je nadležne da provedu istragu što se zaista dogodilo te kobne noći.

Svi ste manje-više upućeni u pojedine detalje u nesretnom slučaju našeg Azura Terzića. U svrhu zaustavljanja širenja dezinformacija, neistina, polu-istina i sličnog vam se ovim putem obraćamo iznoseći nama poznate detalje o samom slučaju.

Prije svega, a to nam je u ovom trenutku najvažnije, vas želimo obavijestiti o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju.

Azur je smešten u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, s potpunim prijelomom kičme, u tzv. induciranoj/medicinskoj komi - zbog njegovog lakšeg i bržeg oporavka, jer se nalazi u životnoj opasnosti. Iako su donji ekstremiteti ugroženi, njegovo stanje je stabilno, vitalni organi nisu ugroženi, ali i dalje je stanje teško - jer ipak je u pitanju grozna ozljeda. Liječnici sa KCUS-a mu u ovom periodu popravljaju kliničku sliku, da bi ga probudili iz inducirane kome i pripremili za teški operativni zahvat kralježnice.

Kada je riječ o samom slučaju, specifično je to da Azur osim ovog preteškog loma kralježnice i blagog udarca u glavu (za koji je neurokirurg rekao da nema potrebe ni za zahvatom) nema niti jednu drugu modricu, ogrebotinu ili ozljedu na tijelu, te je veliki broj liječnika koji su upućeni u njegovo stanje gotovo siguran da je skoro pa nemoguće da su ozljede koje on ima nastale prilikom bilo kakvog pada, a kamoli pada sa preko četiri metra visine na betonsku površinu. I u tom trenutku se uključuju naši alarmi.

Nama kao obitelji je prije svega nejasno to, a posebno nejasno tih kobnih 5-10 minuta u spornom događaju - od trenutka kad je Azur imao posljednji vizualni kontakt s nekim, po našem saznanju, te telefonski kontakt, do trenutka kada je njegov prijatelj, koji ga je čekao ispred - da bi se uputili kući, pozvan iz hitne.

Konkretno, zaputila su se obojica prema izlazu, te je Azur sreo grupu poznanika i zastao da se pozdravi, a prijatelj je nastavio prema automobilu poručivši mu da ga čeka ispred. Da bi ljudi koje je sreo izjavili da se on tu nije zadržao ni pune tri minute.

Zatim je po našem saznanju sreo drugu poznanicu na hodniku šoping-centra, te se pozdravio i nastavio dalje. U međuvremenu je imao kontakt porukama s prijateljem koji je već izašao u kontekstu: Ideš? -Idem.

Dakle telefonski kontakt sa prijateljem u 01:40, a poziv iz hitne u 02:02.

Iza šoping centra je navodno nešto čuo (kao udar) zaposleni jedne od radnji u istom centru, te je Azura našao na mjestu sa snimke.

Sporno je da se na tom mjestu mogao dogoditi samo pad - za koji liječnici tvrde da po ozljedama i nije baš moguće. Postavlja se pitanje je li Azur tu donesen?

Slučaj je jako jednostavan, ali ključno je što se vidi sa snimaka nadzornih kamera. Imamo informaciju od policije u jednom trenutku da ne rade, u drugom trenutku da rade, u trećem da neke rade, a neke ne rade.

Vrata s kojih je navodno pao Azur u trenutku očevida su bila zatvorena i zaključana? Zatvorio ih prilikom pada ili?!

Previše je sumnjivih okolnosti na sam događaj, ali po mišljenju liječnika, jer mozak uopće nije oštećen - Azur bi se trebao sjećati događaja, te će tako istina biti najjasnija.

Dotad se mi kao obitelj bavimo isključivo njegovim zdravstvenim stanjem, a pozivamo nadležne institucije da se bave slučajem, ali ne na način kako to uobičajeno biva u BiH uz puno korupcije, prikrivanja i štićenja bilo koga. U slučaju da ovo nije bio nesretni slučaj, ovo je gospodo iz MUP-a pokušaj ubojstva!

Neka svaka kriva osoba u slijedu događaja bude odgovorna za svoje postupke ili nepostupanje. Također, naglašavamo da ćemo istragu dignuti na više razine, te su određeni državni sistemi istrage i zaštite već obavješteni.

Dakle, hoćemo vidjeti snimke nadzornih kamera, svih ili tih koje rade!

Hvala svima na porukama podrške Azurovoj najužoj obitelji, a posebno porukama njegovoj sestri Uni Samardžić koja u ovom trenutku se bavi isključivo Azurovim zdravstvenim stanjem u KCUS-u, a posebno onim koji se javljaju sa informacijama iz kobne noći. Svaka informacija je nova slagalica u otkrivanju događaja.

Posebno hvala liječnicima s KCUS-a i brzoj reakciji hitne pomoći u Cazinu, te liječnicima iz Kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić na brzoj reakciji. Hvala i mojim prijateljima koji su reagirali pozivima ka KCUS-u i liječnicima. Zbog njihovih reakcija, naš Azur je dobio priliku za ovu životnu utakmicu.

Azur će uz Božju pomoći pobijediti i ovu utakmicu, a potpuno saznanje istine je važno za svu ostalu našu djecu. Ne smijemo i nećemo dopustiti nerazrašnjene slučajeve u našem gradu Cazinu - navedeno je u priopćenju.

