Mladi njemački reprezentativac pred vratima 'vatrenih': HNS je zatražio promjenu državljanstva

Hrvatski nogometni savez (HNS) objavio je kako pokrenuo postupak pred Međunarodnim nogometnim savezom (FIFA) zbog promjene nogometnog državljanstva Igora Matanovića (19), odnosno stjecanja prava nastupa tog igrača za Hrvatsku.

Matanović je rođen 31. ožujka 2003. godine u Hamburgu te je nastupao za mlađe uzraste Njemačke od U-17 do U-19, no nakon nekoliko održanih razgovora s vodećim ljudima HNS-ove sportske politike, on je s obitelji donio odluku da u budućnosti želi nastupati za hrvatsku reprezentaciju. Stoga ga je izbornik hrvatske U21 reprezentacije Igor Bišćan pozvao za utakmice protiv Norveške i Estonije, koje će se igrati 3., odnosno 8. lipnja.

- Igora smatramo zaista velikim potencijalom te nas iznimno raduje njegova odluka da želi predstavljati Hrvatsku. To nije bila laka odluka mladiću koji je odrastao u Njemačkoj, ali uložili smo zaista puno truda kako bismo pokazali Igoru i njegovoj obitelji koliko nam je stalo do njega. Uvjeren sam da će se odluka pokazati ispravna i da će njegovi nastupi u hrvatskom dresu donijeti puno veselja i nama, ali i njemu i obitelji koja diše za Hrvatsku. Ne možemo znati kada će FIFA riješiti predmet jer ne postoji obvezni rok, ali prema dosadašnjoj praksi vjerujemo i nadamo se da bi to moglo biti do okupljanja mlade reprezentacije, zbog čega je Matanović na popisu naše U-21 reprezentacije za utakmice s Estonijom i Norveškom. U svakom slučaju se nadamo pozitivnom raspletu slučaja jer vjerujemo da su argumenti na našoj strani - rekao je tehnički direktor HNS-a Stipe Pletikosa.

I izbornik A reprezentacije Zlatko Dalić pohvalio je akciju dovođenja Matanovića pod hrvatsku zastavu.

- Sjajno je to što Savez radi, službe u HNS-u, i mi svi skupa zajedno. Kada pogledate da je Hrvatska u proteklom razdoblju pridobila Stanišića, Vidovića i Matanovića, koje je željela Njemačka, odnosno Sučića kojeg je željela Austrija - to je sjajno. Oni su ipak druga generacija Hrvata, i svejedno su izabrali Hrvatsku, što nije lako. To je zasluga svih u Savezu i prava stvar za naš nogomet jer smo dobili sjajne igrače za budućnost. Moramo nastaviti tako raditi i dalje, a ovi dečki su svojim odlukama primjer i onima koji dolaze - kazao je Dalić.

