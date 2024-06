Mladi Španjolac najavio: 'Velika mi je želja sučeliti se s Joškom'

Španjolski nogometni reprezentativac Lamine Yamal, 16-godišnji krilni napadač Barcelone, veseli se nadigravanju s 22-godišnjim hrvatskim braničem Joškom Gvardiolom za kojeg kaže da je "veliki igrač". Španjolska i Hrvatska će u subotu igrati u Berlinu prvu utakmicu Europskog prvenstva.

- Bit će jako teško. Hrvatska je iznimno snažna na ovakvim natjecanjima. To je jako iskusan protivnik koji zna igrati. Očekujem, dakako, pobjedu ali bit će jako teško - rekao je mladi napadač.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Vatreni' na treningu

Pokretanje videa... 00:57 Vatreni odradili drugi trening u Njemačkoj | Video: 24sata/Hrvoje Tironi

Yamal, čija se tržišna vrijednost kreće oko 90 milijuna eura, velika je nada Barcelone. Za reprezentaciju Španjolske debitirao je u rujnu, te od tada upisao sedam nastupa uz dva pogotka.

- Na televiziji sam gledao Hrvatsku na prošlom Svjetskom prvenstvu protiv Brazila i Argentine.

Na tom Svjetskom prvenstvu u Katru, odigranom u prosincu 2022., Hrvatska je ispala u polufinalu sa 0-3 od Argentine pa osvojila brončanu medalju u utakmici za treće mjesto. Na prvenstvu se istaknuo branič Gvardiol, aktualni igrač engleskog prvaka Manchester Citija.

FILE PHOTO: UEFA Euro 2024 Qualifier - Group A - Cyprus v Spain | Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

- On je veliki igrač. Igra za City koji je po meni jedna od najboljih ekipa na svijetu. A on ondje igra u udarnoj postavi. Za to doista trebaš biti veliki igrač. Imam veliku želju sučeliti se s njim - objasnio je.

Yamal je odigrao 72 minute u posljednjoj pripremnoj utakmici u kojoj je Španjolska pobijedila s 5-1 Sjevernu Irsku. U njoj je dva puta asistirao za pogodak. Dva puta je bio asistirao i u ožujku u prijateljskoj utakmici s Brazilom koja je završila 3-3.

- Izbornik Luis de la Fuente traži od mene isto ono što i Barcelona. Da razmišljam glavom, da ne ludujem, te da se dobro provedem na terenu i ondje budem onakav kakav jesam. A kada uživaš, onda ti je najbolje.

Španjolska je u posljednjih deset utakmica izgubila samo od Kolumbije s 0-1. Yamal je u njoj sudjelovao 18 minuta. Kaže da osobno, kao krilni igrač, voli otvorene utakmice kada ima loptu u nogama te kada ekipa napada i kada se mora braniti.

- Očito je da niti jedan krilni igrač ne voli igrati protiv momčadi koje se zatvore - istaknuo je i dodao da uživa u igri Španjolske.

Yamal je rođen u katalonskom mjestu Esplueges de Llobregat, udaljenom 10 kilometara od Barcelone. Nogomet je počeo igrati u podmlatku Barce, a prije godinu dana je ušao u prvu momčad. Taj tinejdžer, koji će idući mjesec napuniti 17 godina, u svojoj prvoj sezoni je sudjelovao u 50 utakmica za Barcelonu izborivši se za mjesto u udarnoj postavi. Barcelona ove sezone nije osvojila niti jedan trofej, premda joj je Yamal doprinio sa sedam golova i deset asistencija.