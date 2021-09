Mladi španjolski tenisač Carlos Alcaraz (18) pobijedio je Grka Stefanosa Tsitsipasa sa 6-3, 4-6, 7-6(2), 0-6, 7-6(5) u trećem kolu US Opena nakon četiri sata i sedam minuta.

Iako je ispustio jedan break, Španjolac je odigrao jedan od najboljih mečeva te je uspio povesti u setovima. Tsitsipas je bio u problemima nakon što je Alcaraz u drugom setu poveo s 3-0, ali Grk tada radi preokret i sve češće igra na forehand. Hrabrom i agresivnom igrom uspio je doći do izjednačenja, ali mladi Španjolac izdržao je visoki tempo igre.

Alcaraz je u osmom gemu spasio tri lopte i započeo povratak. Na 5-5 u dugom gemu spasio je dvije break lopte, a u tie breaku koji je uslijedio bio je izvanredan.

Nakon što je bilo 7-2 i 2-1 u setovima za Alcaraza, Tsitsipas je otišao na toalet, ali je bio odsutan samo četiri minute. Prethodnih dana se puno govorilo o njegovim izbivanjima s terena što izaziva veliko nezadovoljstvo kod njegovim protivnika. Nakon povratka na teren, Tsitsipas se vratio i projurio kroz četvrti set sa 6-0.

Španjolac je došao do prvog gema nakon sedam izgubljenih u nizu, a u šestom gemu Grk je imao break loptu. Alcaraz je uspio izjednačiti na 3-3, a do kraja seta nije bilo break lopti. Kulminacija je bio tie break u petom setu. Tsitsipas je započeo asom te ih je odservirao još dva, ali Španjolac je prvi došao do mini breaka. Alcaraz je dva puta uspješno skratio loptu te je prošao Tsitsipasa na mreži za 6-3. Tada je imao dva servisa te je bio sve bliže pobjedi. Forehandom je završio meč i došao do najveće pobjede u karijeri.

Alcaraz je ove godine u Umagu pobijedio Richarda Gasqueta i time je postao najmlađi pobjednik u povijesti ATP turnira u Umagu.