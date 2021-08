Matej Mlakić (26) prije nekoliko je mjeseci završio svoju epizodu u Dinamu. Nakon dvije godine u kojima je organizirao konferencije, edukacije trenera i igrača, utakmice...

Matej se sprema na novu epizodu u Sjedinjenim Američkim Državama. Zadnje poslovno iskustvo bila mu je voditeljska pozicija analize Catapult sustava. Riječ je o sustavu namijenjenom praćenju performansi igrača. Matej nije bez nogometnog igračkog iskustva, dapače. No, oduvijek mu je bilo važno obrazovanje.

- Nakon napornog tempa u Trećoj gimnaziji u Kušlanovoj i svakodnevnih treninga, odlučio sam pauzirati godinu dana prije upisa na fakultet. Na savjet profesora iz srednje škole, upisao sam Sportski menadžment na UCN-u. University College of Northern Denmark je fakultet u Aalborgu. Odluka da upišem baš taj studij potaknuta je time što je FIFPro u u suradnji s Hrvatskom udrugom Nogometni sindikat i tim fakultetom nudio visoko obrazovanje za profesionalne sportaše. Tri i pol godine školovanja u toj instituciji uistinu mi je otvorilo nove vidike jer sustav danskog školovanja potiče kritičko razmišljanje i rješavanje problema na kreativan način - naglašava Matej koji je 2016. upisao i sveučilišni studij Poslovne ekonomije u Zagrebu.

- Na smjeru Analize i poslovnog planiranja. Do 2018. sam igrao nogomet u Rudešu, odnosno HAŠK-u. U te dvije godine. 2016. do 2018., paralelno sam studirao na oba fakulteta, što je bilo jako izazovno. S obzirom na to da je UCN tražio da se zadnji semestar završi u profesionalnoj sportskoj organizaciji, u ljeto 2018. sam došao na razgovor u Dinamo kako bih odradio praksu te završio program na tom fakultetu. Diplomirao sam u siječnju 2019. i nastavio raditi u Dinamu. Radio sam od 8 do 16 sati, a potom slušao predavanja na Ekonomskom fakultetu. Te 2019. godine pružila mi se prilika da budem predavač na 4. izdanju DIEM-a (Dubrovnik International Economic Meeting) na Makroekonomskom odsjeku - naglašava Matej.

Rad u Dinamu pomogao mu je da stekne neprocjenjivo iskustvo i znanje.

- Dinamo ima ponajbolju akademiju u Europi i to mi je bilo odlično iskustvo koje mi je pružilo puno prilika za učenjem i u tom procesu sam upoznao mnogo stručnjaka koji su me inspirirali na mome putu i stvorila su se lijepa prijateljstva. Kolege iz akademije, Anđelko Ivanjko, Matija Biško, Antonio Pavlović, Josip Hećimović, Mihael Minđek nesebično su mi prenijeli mnoga znanja i dali prilike da budem uključen u više zanimljivih projekata. Također, moram istaknuti i Željka Kopića i Hrvoja Jozaka koji me inspiriraju svojim vođenjem akademije i pristupom prema igračima i kolegama.

Na proljeće 2019. godine doživio je iskustvo koje mu je karijeru usmjerilo 'preko bare'...

- S momčadi Dinama do 17 godina otišao sam na turni u Dallas i u ta dva tjedna shvatio sam koliko je nogomet u SAD-u u ekspanziji. Ali i što znanje iz Dinama znači u nogometnom svijetu. Vraćajući se iz Dallasa, razmišljao sam o nogometnom potencijalu u SAD-u, odnosno o tome što im se može prenijeti iz Europe. Smatram da tu leži veliki potencijal te da najbolje vrijeme za ovaj sport u toj državi tek dolazi. Misao o američkim MLS pa i malim lokalnim akademijama je uvijek bila prisutna, samo su se odlaskom tamo javile malo konkretnije ideje i što bi se ondje moglo poboljšati. Tereni su veliki problem u malim privatnim akademijama, metodologija rada počinje ličiti na europsku, ali ima jako puno mjesta za napredak. Stručni kadar u manjim akademijama jedan je od faktora koji nedostaje, a dolaskom europskih stručnjaka otvaraju se i novi obzori i mogućnosti igračima koji odrastaju u sredinama gdje je nogomet možda četvrti ili peti sport. Iz ovog razloga sam bio jako sretan kada sam saznao da je Romeo Jozak postao vlasnik akademije Blast FC iz Columbus Ohioa. Pratim njegovu karijeru već dugo i uvjeren sam da će tamo napraviti odlične stvari i dati primjer drugim akademijama u SAD-u kako se može i tamo implementirati europski stil nogometa - zaključio je Mlakić.