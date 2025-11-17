Obavijesti

Sport

Komentari 0
KVALIFIKACIJE ZA EURO

Mladi 'vatreni' love prvo mjesto u skupini: 'Spremni smo na sve'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Mladi 'vatreni' love prvo mjesto u skupini: 'Spremni smo na sve'
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Naši reprezentativci u utorak od 20 sati gostuju kod Mađarske u 4. kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo: 'Spremni smo na sve, vjerujemo u sebe i imamo dobar niz rezultata'

Niti gusta magla u Velikoj Gorici nije uspjela omesti družinu Ivice Olića koja briljira u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo U-21. 

Naši mladi reprezentativci su prije četiri dana u Turopolju pobijedili Litvu (4-0) i skočili na prvo mjesto u svojoj skupini. Turci su u međuvremenu srušili Ukrajinu i svrgnuli nas s vrha, ali uz utakmicu više. Hrvatska U-21 u utorak od 20 sati gostuje kod Mađarske i ima priliku vratiti se na prvo mjesto. Utakmicu je najavio izbornik Ivica Olić.

Susret U-21 reprezentacija Hrvatske i Litve u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo
Susret U-21 reprezentacija Hrvatske i Litve u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Očekujemo jednu tešku utakmicu. Radi se o kvalitetnoj ekipi koja je u stanju svima napraviti probleme. Dosad nisu nijednu utakmicu izgubili, ali ni pobijedili. No puno su opasniji kao domaćin i jako dobro znaju iskoristiti šanse ako im se dozvoli prostor i vrijeme, tako da očekujem jednu tešku utakmicu, ali isto tako vjerujemo u sebe i znamo kakve su naše kvalitete – da smo sigurno u stanju bilo kojoj reprezentaciji u našoj grupi napraviti probleme i stvoriti nekoliko šansi - rekao je izbornik pa nastavio:

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Spremni smo na sve, vjerujemo u sebe i imamo dobar niz rezultata. Idemo sutra ovdje u Mađarskoj po nova tri boda da bi ovu godinu uspješno završili i imali dovoljno vremena za pripremu za sljedeći ciklus ovih kvalifikacija - završio je Olić.

Mađari još ne znaju za pobjedu u kvalifikacijama, imaju tri boda i gol razliku 5-5, ali uzeli su bod Turskoj i Ukrajini, našim glavnim konkurentima za prvo mjesto u skupini pa je jasno kako će ih Olićevi izabranici morati shvatiti ozbiljno. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?
POGLEDAJTE GALERIJU

Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?

Back-yard brawl ili, doslovno prevedeno, tučnjava u dvorištu, ime je organizacije koja priređuje borbe golim rukama (bare knuckle). Pogledajte kadrove s jedne takve priredbe u Wolverhamptonu na kojoj je pobijedio Hrvat Marko Martinjak.Upozorenje: neki mogu biti uznemirujući
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
VIDEO Italija - Norveška 1-4: Sjajne vijesti za Hrvatsku! Erling Haaland i društvo osigurali SP
DEBAKL GATTUSOVE MOMČADI

VIDEO Italija - Norveška 1-4: Sjajne vijesti za Hrvatsku! Erling Haaland i društvo osigurali SP

Ovaj rezultat je dobra vijest i za Hrvatsku jer se naša reprezentacija još uvijek može naći u prvom potu u ždrijebu za SP. Još se moraju poklopiti dvije stvari; Njemačka ne smije pobijediti Slovačku i Hrvatska mora pobijediti Crnu Goru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025