Mladi 'vatreni' love prvo mjesto u skupini: 'Spremni smo na sve'

Niti gusta magla u Velikoj Gorici nije uspjela omesti družinu Ivice Olića koja briljira u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo U-21.

Naši mladi reprezentativci su prije četiri dana u Turopolju pobijedili Litvu (4-0) i skočili na prvo mjesto u svojoj skupini. Turci su u međuvremenu srušili Ukrajinu i svrgnuli nas s vrha, ali uz utakmicu više. Hrvatska U-21 u utorak od 20 sati gostuje kod Mađarske i ima priliku vratiti se na prvo mjesto. Utakmicu je najavio izbornik Ivica Olić.

Susret U-21 reprezentacija Hrvatske i Litve u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Očekujemo jednu tešku utakmicu. Radi se o kvalitetnoj ekipi koja je u stanju svima napraviti probleme. Dosad nisu nijednu utakmicu izgubili, ali ni pobijedili. No puno su opasniji kao domaćin i jako dobro znaju iskoristiti šanse ako im se dozvoli prostor i vrijeme, tako da očekujem jednu tešku utakmicu, ali isto tako vjerujemo u sebe i znamo kakve su naše kvalitete – da smo sigurno u stanju bilo kojoj reprezentaciji u našoj grupi napraviti probleme i stvoriti nekoliko šansi - rekao je izbornik pa nastavio:

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Spremni smo na sve, vjerujemo u sebe i imamo dobar niz rezultata. Idemo sutra ovdje u Mađarskoj po nova tri boda da bi ovu godinu uspješno završili i imali dovoljno vremena za pripremu za sljedeći ciklus ovih kvalifikacija - završio je Olić.

Mađari još ne znaju za pobjedu u kvalifikacijama, imaju tri boda i gol razliku 5-5, ali uzeli su bod Turskoj i Ukrajini, našim glavnim konkurentima za prvo mjesto u skupini pa je jasno kako će ih Olićevi izabranici morati shvatiti ozbiljno.