Mlada hrvatska reprezentacija do 21 godine došla je do četvrte uzastopne pobjede u skupini A kvalifikacija za Euro svladavši Azerbajdžan s 5-1 (4-0).

- Prezadovoljan sam, ali ne samo s ovom utakmicom koja je ispala na kraju lagana. Zadovoljan sam s cijelim ciklusom i s onim prethodnim. Dečki su pokazali u ovom kratko periodu da su postali ozbiljna natjecateljska momčad. Djeluju energično, željno, motivirano i ozbiljno. Sve su to danas pokazali i dali smo im do znanja da smo mi ti koji smo došli do tri boda - rekao je izbornik Igor Bišćan.

Tri gola za Hrvatsku zabio je Roko Šimić (9, 13, 44 (p)), a po jednom su zabili Nikola Soldo (25) i Josip Šutalo (81), dok je strijelac za Azerbajdžan bio Musa Gurbanli (55) s bijele točke.

Nakon što je minutu prije kraja poluvremena Valizada igrao rukom u šesnaestercu domaćina, Roko je iz penala došao do hat-tricka već u prvom dijelu.

- Dogovorili smo se da od prve minute krenemo jake. Rezultat je išao u našu korist. Rekao sam da sam tek na početku, ali osjećaj je fenomenalan. Bez ekipe s kojom igram to ne bi bilo moguće. Nije bio penal, ali bio sam pohlepan i htio sam još jedan gol. Za dalje smo fokusirani na sebe i želimo sve pobijediti - kazao je mladi Roko Šimić.

U 25. minuti veznjak Lokomotive Soldo je iz voleja povećao na 3-0 nakon slobodnog udarca Palaverse.

- Jako smo zadovoljni. Ostvarili smo cilj iako smo znali da će biti teško. Dali smo sve od sebe od sebe što je i rezultiralo visokoj pobjedi. Ozbiljno smo shvatili utakmicu, nitko se nije opustio jer ovdje dolaze i druge velike reprezentacije koje gube bodove. Koncentrirao sam se na loptu koja je fenomenalno došla od mog suigrača i pogodio sam. Gledamo samo sebe i cilj je pobijediti sve utakmice kako bi se izravno plasirali na Europsko prvenstvo - zaključio je Soldo.