Mladi 'vatreni' s izbjeglicama u hotelu: Vratili smo djeci osmijeh na lica i pozvali ih na utakmicu

Mladi 'vatreni' smješteni su u Varaždinu gdje su prošlog petka remizirali s Austrijom (1-1) u kvalifikacijskoj utakmici, a sutra ih čeka uzvratni dvoboj protiv Finske.

Nogometaši su iskoristili priliku te su posjetili djecu i majke koji su pristigli u Varaždin iz ratom pogođene Ukrajine te su im u ime HNS-a podijelili prigodne darove.

Na druženju s malim Ukrajincima bio je član Izvršnog odbora HNS-a i predsjednik NS-a Varaždinske županije, Nenad Horvatić, a poklone su podijelili mladi reprezentativci Boško Šutalo, Mario Vušković i Roko Šimić.

- Jučer smo s izbornikom Bišćanom i predsjednikom Kustićem dogovorili da ćemo uoči utakmice organizirati kratko druženje naših mladih reprezentativaca s djecom iz Ukrajine koja su smještena u hotelu Turist. Djeci smo podijelili pedeset poklon-paketa s dresovima, loptama i proizvodima naših sponzora kako bismo im na trenutak vratili osmijeh na lice, a također smo svu djecu i majke pozvali i na sutrašnju utakmicu -rekao je Horvatić.

Smještaj i pomoć za raseljene osobe iz Ukrajine koje dolaze u Hrvatsku organizira Društvo crvenog križa.

- Svakim danom u Hrvatsku dolazi sve veći broj raseljenih osoba iz Ukrajine, a trenutačno ih se u Hrvatskoj nalazi više od deset tisuća. Na području Varaždinske županije trenutačno ih je oko 330, od kojih je šezdeset smješteno u hotelu Turist. Mnogi od njih su djeca, pa smo ih danas, zahvaljujući mladoj reprezentaciji, razveselili poklonima te im na trenutak vratili osmijeh na lice - rekla je Sandra Vidaček, v.d. ravnateljice Društva crvenog križa Varaždinske županije.

Na druženje s djecom, smještenom u hotelu Turist, osvrnuo se i dokapetan mladih Vatrenih, Boško Šutalo, koji je također najavio i utakmicu protiv Finske:

- S obzirom na to da se dio hotela u kojem smo smješteni koristi i kao smještaj za izbjeglice, zaista nam je drago što smo imali priliku barem malo razveseliti djecu koja su ovdje te što će nas sutra pratiti na utakmici protiv Finske. Čeka nas teška i zahtjevna utakmica – svi koji su gledali gostujuću utakmicu vidjeli su koliko je to bila čvrsta utakmica, a vjerujemo da će Finska i sutra biti ozbiljan protivnik. Naravno, nakon boda protiv Austrije, sutra idemo na pobjedu kako bismo na kraju ovog okupljanja bili na korak do Europskog prvenstva. Uvjeti u Varaždinu su zaista sjajni, uključujući, naravno, i novi hibridni travnjak – stvarno nam je drago što smo ovdje - kazao je Šutalo.

Na dobre uvjete u Varaždinu osvrnuo se i član Izvršnog odbora HNS-a, Nenad Horvatić:

-Hibridni travnjak koji je HNS postavio na stadionu NK Varaždin uvelike nam je pomogao poboljšati uvjete za odigravanje utakmica i pružio priliku često ugostiti mladu hrvatsku reprezentaciju. Nadamo se da će mlada reprezentacija sutra slaviti protiv Finske i potvrditi prvo mjesto u skupini - zaključio je.

