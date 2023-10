Mladi veznjak Hajduka jedini je Hrvat među top 60 talenata iz generacije '06. Sin je legende

Britanski The Guardian objavio je popis 60 najvećih talenata u generaciji nogometaša rođenih 2006. godine, a od hrvatskih nogometaša na popisu je i Hajdukov biser Noa Skoko.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

"Najsjajniji hrvatski talent njegove generacije zapravo dolazi iz Australije – a rođen je u Engleskoj, gdje je njegov otac Josip Skoko, bivši reprezentativac Australije hrvatskog podrijetla, igrao za Wigan i Stoke. Noa je poput svog oca – vezni igrač koji može puno pridonijeti u oba smjera – ali njegov golemi potencijal mogao bi ga dovesti i do viših visina" stoji u opisu Skoke.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- On je nenormalan talent kada je riječ o kreaciji i izuzetno brzo uči. On se ne gasi, on radi cijelu utakmicu" kazao je njegov bivši trener u omladinskim pogonima u Hajduku Toni Golem.

Sa 17 godina Skoko je bio dio momčadi Hajduka koja je stigla do finala Uefine lige mladih, pobjeđujući usput Manchester City i Borussiju Dortmund, a sada je ključni igrač juniorske momčadi Hajduka te se očekuje da bi u ovoj sezoni mogao debitirati i za seniore.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Luka igra u veznom redu, može pokrivati nekoliko pozicija, "šesticu" ili "osmicu", ozbiljan je i voli raditi. A to je u njegovim godinama najvažnije. Ne volim ga hvaliti i uspoređivati sa sobom u tim godinama, ali mogu reći da mali nije loš. Problem je što u Australiji nivo rada nije kao u Hrvatskoj, u manjim klubovima se ne radi svaki dan a u takvim okolnostima teško je napredovati. Dosta sam i ja radio s njim - kazao je uoči sinovog dolaska na Poljudu Josip Skoko. Od tada je Noa jako napredovao i postao jedna od stožernih igrača juniorske momčadi Hajduka, koji kuca na vrata prve momčadi.

Izbor Next Generation se organizira od 2014. godine i u njemu se do sada pojavilo 14 hrvatskih igrača; između ostalih, bili su tu Nikola Vlašić, Ante Ćorić, Mario Vušković, Joško Gvardiol, prošle je godine jedini Hrvat na popisu bio Bayernov Lovro Zvonarek, a godinu ranije Marko Brkljača...