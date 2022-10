Mladost jedna pobjeda dijeli od Lige prvaka: S njima se ne može na mišiće, jači su i veći od nas

Odbojkaši Mladosti u posljednjem krugu kvalifikacija za Ligu prvaka igraju u Domu odbojke u četvrtak (19.00) uzvrat protiv bugarskog Hebara iz Pazarđika i za ulazak u ovo natjecanje im je potrebna pobjeda.

Hebar iz Pazarđika je mega-momčad koja je i lani igrala u tom elitnom društvu i koja je i ove godine stvorena samo iz jednog razloga – ponovno se natjecati u Ligi prvaka. Veliki je ulog kod gostiju, veliki je budžet utrošen za momčad pa je jasno s kolikom će silinom 'gristi' u uzvratu.

U Bugarskoj ih je Mladost uspjela donekle iznenaditi, osvojili su prvi set na razliku 27-25, u drugom poklekli tek kod 21-25, da bi posljednja dva seta domaćin silovito odradio s 25-14 i 25-15.

Mladostašima dakle u uzvratu 'igra' samo pobjeda od 3-0 ili 3-1 te još potvrda toga u dodatnom zlatnom setu. Zvuči možda teško, ali su u prethodnom kolu na isti način iz igre izbacili švicarski favorizirani sastav Lindaren.

- Naravno da se može, no bit će ovo ipak drugačija utakmica negoli sa Švicarcima, Bugari su puno kvalitetniji sastav - kaže kapetan Mladosti Ivan Zeljković.

- Iako, sve će na kraju krajeva ipak ovisiti samo o nama, kako se mi postavimo, kako uđemo u susret. Ako im se od prvog poena hrabro suprotstavimo, i uspostavimo ravnotežu na terenu, možemo ih natjerati na nervozu, na pogreške, i na kraju krajeva pobijediti. Jer, pritisak je sigurno na njihovoj strani, oni moraju u Ligu prvaka, bit će ogroman problem ako ne uđu, dok se od nas to ne očekuje, već da odigramo najbolje što znamo - dodao je.

- Nema puno tajni, pokušat ćemo ih napasti servisima, otjerati od mreže i spriječiti im kombinatornu igru. Oni igraju dosta s poluvisokim i visokim loptama, i tu će i naš blok morati odraditi puno veći posao nego u Bugarskoj. Nezgodno je što nam se još nije oporavio srednjak Gajić koji nam puno znači u postavi, a zglob je na treningu ozlijedio i primač Vlašić - nadovezao se.

Trener Ratko Peris koji je od ove sezone na Mladosti, nakon što je rejting stvarao ponajviše u Francuskoj, nada se da će se njegovi igrači u ovoj drugoj utakmici ipak bolje snaći nego u prvoj.

Foto: HAOK Mladost

- Ušli smo im u ritam nakon to smo dobili prvi set. Išli smo protiv njih na mišiće, a to se ne može, jači su i veći od nas. Zato se nadam da ćemo sada biti pametniji, i da ćemo igrati rezonskije. Mi smo tamo napravili ogroman broj pogrešaka, čak 50 poena smo im poklonili, to su čista dva seta. Dakle, imali smo 20 pogrešaka na servisu, za 8 aseva koliko smo ostvarili, ukupno 32 neforsirane pogreške, uz 18 poena koliko su oni imali na bloku, a me tek 4. A tako se ne može dobiti jaka momčad poput Hebara - kazao je Peris dodajući da za uzvrat sprema nešto novo.

- Pripremamo, no vidjet ćemo hoće li to dati ploda. Prvenstveno moramo biti hrabri, ali smireni, vidjeli smo da se s njima može igrati, vidjeli smo da ih se može dobiti, ali i da im se ne smije pokloniti niti jedan poen jer onda nema povratka. Morat ćemo tehnički i taktički, a naročito mentalno, biti na maksimumu, na 100 posto mogućnosti, ukoliko želimo pozitivan rezultat s takvom momčadi. Tu će nam, svi se tome nadamo, pomoći i publika koju pozivamo u što većem broju da nas dođe podržati, jer će nam njihov huk s tribina itekako trebati - rekao je na kraju Peris, poslavši tako pozivnicu svim ljubiteljima odbojke da dođu na tribine Doma odbojke u četvrtak u 19.00 sati i podrže mladostaše u borbi za grupnu fazu Lige prvaka.

