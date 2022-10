Mladostaši pobijedili Litavce

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti došli su do prve pobjede na turniru drugog kruga kvalifikacija za Ligu prvaka, koji se odigrava u Ateni, a nakon jutarnjeg poraza od talijanske Brescie (9-13) u poslijepodnevnom dijelu programa svladali su litavski Žaibas sa 14-10 (4-2, 1-4, 6-3, 3-1).

"Žapci" su poveli sa 4-1, ali je litavska momčad do kraja poluvremena uspjela preokrenuti rezultat i doći do vodstva od 6-5. No, u nastavku je kvaliteta Mladosti došla do izražaja pa je zagrebačka momčad stigla do očekivane pobjede.

Marko Elez je sa pet pogodaka bio najefikasniji igrač Mladosti, a po tri gola postigli su Valiko Dadvani i Dario Rakovac.

Na ljestvici skupine D vodeća je Brescia sa šest bodova iz dva nastupa. Po tri boda imaju Panionios, Mladost i Žaibas, a bez bodova je Duisburg.

U subotu (19.30) će Mladost igrati protiv domaćina turnira, grčkog Panioniosa, a u nedjelju (8.30 sati) protiv njemačkog Duisburga.

Po dvije najbolje momčadi sa svakog od četiri turnira izborit će mjesto u trećem kvalifikacijskom krugu, dok će ostali nastaviti natjecanje u Euro kupu.

Splitski Jadran je domaćin turnira kvalifikacijske skupine A. Jadran je prvog dana svladao rumunjsku Steauu sa 17-7, a večeras (20.30 sati) ga čeka mađarski Vasas. U subotu (20 sati) će "jadranaši" igrati protiv talijanske Savone, a u nedjelju (11.30 sati) protiv srpskog predstavnika Šapca.