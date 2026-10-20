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Mladostaši su slavili na Cipru, mladostašice izgubile u Tovuzu

Piše HINA,
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Mladostaši su slavili na Cipru, mladostašice izgubile u Tovuzu
Zagreb: Prva finalna utakmica odbojkaša za prvaka SuperSport Superlige, HAOK Mladost - MOK Mursa Osijek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Mladost slavila na Cipru, a Mladostašice potonule u Azerbajdžanu: dečki korak do Lige prvaka, cure traže čudo u Zagrebu

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Odbojkaši Mladosti slavili su na Cipru na startu kvalifikacija za Ligu prvaka, dok su mladostašice poražene na gostovanju u Azerbajdžanu. Momčad Tonija Kovačevića pobijedila je Kuutio Homes Pafiakos 3-1 (25-21, 21-25, 25-21, 25-23), dok su odbojkašice Riccarda Boierija izgubile u Tovuzu od Turana s 3-0 (25-20, 25-16, 25-16).

Zagrepčani su bili dominantni u bloku (13-7), bolji na servisu (5-4), poenima u napadu (51-49) i prijemu servisa (53-51%), ali su i više griješili (30-27). Najučinkovitiji je na kraju bio Jan Pokeršnik sa 18 poena (1 as, 3 bloka), koliko je imao i Leo Andrić (1 blok), Sven Jakopec dodao je 13 (2 asa, 5 blokova), a Stipe Perić 10 (1 as, 3 bloka). Kod domaćina istaknuo se Nikolaus Eleftheriou 22 poena.

- Čestitam svojoj ekipi na velikoj borbi, ali isto tako i ekipi Pafosa koja se stvarno borila, pogotovo u obrani i na prijemu. Izvukli smo tešku pobjedu u gostima, ali pobjeda je najbitnija. Ništa, odmorimo malo, okrećemo se hrvatskom prvenstvu i u četvrtak u Domu odbojke čekamo Ciprane - rekao je kapetan Mladosti Timofej Žukovski.

Odbojkašice Mladosti nisu uspjele u naumu da u Azerbajdžanu izbore dobar rezultat pred uzvrat sljedeći četvrtak u Domu odbojke. Poražene su nakon 84 minute sa 0-3 od Turan Tovuza, za koji nastupaju igračica iz Koreje, Japana, Kine, Kube, Srbije.

Pamella Owino je s 22 poena bila najučinkovitija u redovima Mladostašica, a Konstantina Vlachaki je dodala 7. U domaćoj ekipi Srpkinja Marta Drpa bila je najučinkovitija s 16 poena.

- Nije išlo, imali smo dosta pogrešaka. Iako, bilo je i puno dobrih stvari u prvom setu, ne smijemo to zanemariti. Mislim da ćemo puno bolji posao odraditi kući - rekla je Mirta Freund.

Obje uzvratne utakmice Mladosti na rasporedu su sljedećeg tjedna u Domu odbojke, u četvrtak, 29. listopada. Odbojkaši od 17:00, a odbojkašice od 20 sati.

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