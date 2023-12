Mnogi žele platiti bogatstvo da žive pored Messija! 'Cijena kuće mi je porasla za 25 milijuna $'

Leo Messi ljetos je potpisao za Inter Miami gdje će godišnje zarađivati 100 milijuna dolara. To je novac koji mu Barcelona nije mogla niti približno ponuditi, ali zasitio se stresa, pritiska i pozornosti kojeg donosi vrhunski europski nogomet pa se odlučio pod stare dane skrasiti u SAD-u, igrati uz manji napor i živjeti svoj američki san.

Naravno, društvene mreže njegovog novog kluba odmah su eksplodirale, prodaja dresova i klupskih suvenira radi punom parom, a i sam nogomet među američkim pukom poprima sve veći interes. Messi je brend i magnet za novac. Već se polako isplaćuje njegov dolazak, što njemu samome, klubu, klupskim sponzorima, ali i njegovom susjedu!

Svi žele živjeti pored Messija

Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Mnogima je životni san dres s potpisom ili fotografija s jednim od najvećih nogometaša u povijesti. Dali bi sve za to, a što bi tek napravili da žive pored njega. Argentinac se sa suprugom Antonelom i trojicom sinova skrasio u 10,75 dolara vrijednoj vili na obali Fort Lauderdalea. Veliku pozornost izazvala je njegova selidba u ovaj elitni dio Miamija, a profitirao je i njegov susjed Patrick Bet-David, američki poduzetnik i pisac. Ako ikada poželi prodati svoju kuću...

- Messi se upravo preselio tik do moje kuće. Svi žele biti u našoj zajednici. To je zatvorena zajednica na otoku sa samo jednim ulazom, vrlo sigurna, vrlo zaštićena. Ako Bog da, tako će i ostati. Sad kad je Messi tamo, svi dolaze svojim brodovima pogledati kuće - rekao je on.

Mnogi bi platili bogatstvo da se svaki dan bude pored Messija pa se Bet-David svakodnevno susreće s bogatim ponudama

- Do sada sam, prema današnjim cijenama, mojoj kući cijena porasla 25 milijuna dolara. Sada svi žele živjeti ovdje.