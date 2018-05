Moćan napad Argentine: Na SP ne ide najbolji strijelac Serie A

Selektor argentinske reprezentacije, Jorge Sampaoli, objavio je konačan popis putnika za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, koje će se igrati u Rusiji od 14. lipnja do 15. srpnja ove godine.

Na njegovom popisu se našao Juventusov Paulo Dybala, ali ne i Interov Mauro Icardi koji je ove sezone najbolji strijelac talijanske Serie A.

Mauro Icardi je ove sezone u dresu Intera zabio 29 golova uz jednu asistenciju u 36 odigranih utakmica te je predvodio svoju ekipu do plasmana u Ligu prvaka sljedeće sezone, ali za Sampaolija to izgleda nije bilo dovoljno.

No, unatoč izostanku Icardija s popisa putnika za Rusiju, moramo priznati kako napad njihove reprezentacije izgleda zaista impresivno s Messijem, Higuainom, Dybalom i Agüerom.

Argentina je u grupi D s Hrvatskom, Nigerijom i Islandom, a protiv naše reprezentacije će igrati u drugom kolu, 21. lipnja u Nižnjem Novgorodu.

Argentina's final World Cup squad looks 🔥... Even without Mauro Icardi 🇦🇷 pic.twitter.com/dIJRHehpsO