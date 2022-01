Francuska je na Europsko prvenstvo došla bez nekoliko važnih igrača, ali opet je pokazala da je i dalje sami svjetski vrh. Stara garda odlazi, no francuski rukometni bazen je toliko bogat da svake godine izbaci neku novu zvijezdu.

Dok ostale reprezentacije kašljucaju, moćni francuski stroj istaknuo se kao jedan od glavnih kandidata za naslov. Francuzi su na otvaranju drugog kruga pregazili Nizozemsku (34-24), ponajveću senzaciju ovog prvenstva.

Aktualni olimpijski prvaci dominirali su od prve minute i vrlo brzo stekli prednost od plus pet. Kao da su igrali u drugoj brzini, a takav pristup im se krajem prvog dijela skoro obio o glavu. Nizozemska je izjednačila na 12-12 i barem na minutu donijela neku neizvjesnost u utakmicu. No, to je bilo sve od njih. Francuska je do kraja prvog dijela pobjegla na 15-12 i to je bila samo uvertira za monstruozno drugo poluvrijeme.

Francuzi su ionako čvrstu obranu podignuli na neku novu razinu, a u napadu prebacili u četvrtu brzinu. I sve je vrlo brzo bilo gotovo. Sredinom drugog dijela pobjegli su na plus osam, bilo je i plus 12, a Nizozemska je mogla samo uljepšati taj rezultat pa je do kraja smanjila na konačnih 34-24.

Čudesan je bio sjajni Aymeric Minne koji postaje nova zvijezda ove moćne reprezentacije. Utrpao je osam golova, a pet je zabio Tournat. Kod Nizozemske su najraspoloženiji bili Baijens i Kay Smits s četiri gola, ali najbolji strijelac Eura vidio je što znači kada na tebe krene francuska obrana. U prve tri utakmice utrpao je 32 gola, ali Francuzi su ga samljeli. Tri gola zabio je u prvom dijelu i poslije toga se ugasio. Bez njegovog dvoznamenkastog učinka Nizozemci teško mogu do neke senzacije.

Uvjerljiva pobjeda Francuske je i dodatno otežala hrvatski put prema polufinalu. Porazom od Crne Gore smo sami sebe uništili. Postoje i dalje teoretske šanse, ali minimalne. Tolike da bi se trebalo dogoditi čudo da postanu stvarnost.

Hrvatska mora pobijediti Dansku, Island i Nizozemsku, a u tome slučaju samo jedna reprezentacija smije imati više od šest bodova. Francuzi su na dobrome putu.

Ako i pobijedimo sve tri utakmice, postoji mogućnost da se zatvori krug s nekoliko reprezentacija koje bi imale po šest bodova, a o prolasku bi odlučivali međusobni omjer i gol-razlika. U ovome trenutku to nam je jedina nada.

Do velike pobjede u rukometnom klasiku stigla je i Španjolska koja je u prvom kolu drugog kruga pobijedila osakaćenu Njemačku (29-23).

Korona virus poharao je Nijemce. Čak 13 igrača bilo je zaraženo u posljednjih tjedan dana i ozbiljno su razmatrali povlačenje s Eura. Ipak, odlučili su ostati, izbornik Gislason pozvao je novu četvoricu, no bez najjačih aduta nisu se mogli suprotstaviti aktualnim europskim prvacima.

Na poluvremenu je bilo 14-12 za Španjolce, Nijemci su koliko toliko držali, ali kako je vrijeme odmicalo, tako je i snaga kopnjela pa su se ubrzo raspali u drugom dijelu. Španjolska je odjurila na plus sedam sa serijom 5-0 na samom početku drugog poluvremena i tu je priči bio kraj. Maqueda je utrpao šest, Sole i Casado pet, a oslabljenu Njemačku predvodili su Golla i Zieker s četiri gola.

Španjolci su ovom pobjedom napravili veliki korak prema završnici, a Nijemcima je u ovome trenutku najbitnije da živi i zdravi završe s turnirom. Obzirom na sve probleme, o rezultatu više nitko ni ne razmišlja.