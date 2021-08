Dinamo danas u Varšavi od 21 sat igra uzvratni susret 3. pretkola Lige prvaka protiv Legije, a tih 90 minuta uvelike bi moglo odlučiti u kojem europskom natjecanju će hrvatski prvak nastupati ove sezone.

U prvom susretu (1-1) 'modri' nisu odradili posao kako treba. Legia je neugodan protivnik, ali Dinamo je kvalitetniji i to se moglo vidjeti već u prvom poluvremenu maksimirske utakmice. 'Modri' su prijetili pa i prvi poveli, ali falilo je svježine i koncentracije u završnici.

Osim što bi se pobjedom plasirali u play-off Lige prvaka i stigli na korak od grupne faze, Dinamo bi osigurao i skupinu Europske lige. Ni to nije mala stvar obzirom na novčani iznos od 3,6 milijuna eura, koliko iznosi plasman u grupnu fazu EL, ali i povijest Dinamovih uspjeha u tome natjecanju.

Uz to, prolaskom nad Omonijom osigurali su grupnu fazu Konferencijske lige. No, apetiti hrvatskog prvaka mnogo su veći, a oni se zovu Liga prvaka. Kvalitetu za to imaju, no nešto će se pitati i Legiju koja se u prvom susretu pokazala tvrdim orahom.

- Uzvrat očekujemo u izuzetno dobrom ozračju, svjesni da smo napravili puno dobrih stvari i izdominirali u fazi napada. Napravili smo taktičke korekcije u obrani i vjerujemo da će to biti dosta za naš cilj - prolazak u daljnju fazu natjecanja. Stabilnost izvedbe je ono najbitnije u utakmici, znači otići u Varšavu mirni i stabilni, vruća srca, ali hladne glave. Pokušat utakmicu planski privest kraju i taj jezičac vage prebaciti na stranu Dinama. Spremni smo nositi se sa svakim imperativom, naravno da je velik, ali jednak je na našoj i njihovoj strani, a mi se možemo s tim nositi - kazao je trener Dinama Damir Krznar.

Udarac za Dinamo je što i dalje ne može računati na kapetana Arijana Ademija koji se ozlijedio u prvom susretu protiv Omonije. Situacija je bolja, kapetan je otputovao s momčadi u Varšavu, ali više kao podrška. Mala je vjerojatnost da ćemo ga vidjeti na travnjaku s kapetanskom trakom oko ruke.

Utakmica se igra od 21 sat na stadionu Wojska Polskiego, a prijenos je na HNTV-u. Pobjednik ovog dvoboja će na posljednjoj stepenici za Ligu prvaka igrati protiv pobjednika susreta Crvena zvezda - Šerif (1-1).

Inače, dinamovce će na stadionu Wojska Polskiego dočekati paklena atmosfera. Navijači Legije poznati su po odličnoj koreografiji i neumornim grlima koja sigurno neće štedjeti protiv Dinama nakon što njihov klub ima aktivnih 1-1 prije uzvrata. U ovome trenutku je prodano više od 27 tisuća ulaznica, a na dan utakmice stadion bi mogao biti i rasprodan. Ukupni kapacitet je 31.800.

Sretno, 'modri'!