Modre dočekalo iznenađenje: Maznite Benficu, vi to možete

Godina 1967. će zauvijek ostati upisana u povijest Dinama. Ta čuvena generacija je došla do ogromnog uspjeha i osvojila Kup velesajamskih gradova rušeći velikane na putu do trona. Danas, nakon 52 godine, Dinamova nova generacija ima priliku također se upisati u povijest Dinama.

Modre u četvrtak igraju osminu finala Europske lige protiv moćne Benfice, a igrače je na treningu dočekalo pravo iznenađenje. Osam članova legendarne generacije 1967. došli su podržati momčad uoči utakmice protiv Portugalaca, a posebno emotivne govore imali su legendarni Krasnodar Rora i Rudolf Belin koji su zaradili aplauz svih prisutnih.

[video: 1204810 / ]

- Dobra je Benfica, ali i mi smo dobri. Znate li kakva je bila Benfica tamo 60-ih godina? Prvak Europe i sve. Pereira, Eusebio, Simoes. Došli su kompletni i dobili smo ih 2-0 i otišli su kući. Bili su prvaci Europe. Nema nepobjedivih, samo treba vjerovati u sebe. Vidim da vi vjerujete u to i jako dobro igrate. Jedva čekamo tu utakmicu da to i osjetimo - rekao je Krasnodar Rora. Dinamo je Benficu pobijedio 2-0 1970. godine u prijateljskoj utakmici u kojoj se legendarni Štef Lamza oprostio od najdražeg kluba.

Pogledajte trening Dinama

[video: 1204812 / ]

- Narod vas voli, narod vas je uzeo. vi ste napravili nešto veliko, čuvajte to. Nešto je najljepše kada imate svoj narod i svoje navijače. Veselite se kada izađete na teren. Bez obzira protiv koga igrate, uvijek svakoga respektirajte. Nebitno ako kažu da je netko bolji od tebe, ti izađi na teren i pokaži da si bolji, da zabiješ gol. To je nešto najljepše. Veselite se, budite frajeri, nitko nije od vas bolji. Sad ste kao jedan. Trčite, borite se. Imate ono što je narodu trebalo i što je falilo. Imate to sve iz sebe, držite to do kraja. Dečki, budite svoji, znate u kojem ste klubu, znate kakvu kvalitetu imate - rekao je Rudolf Belin.

Osim njih dvojice, na Hitrec Kacijanu su došli još Čerček, Mesić, Dautbegović, Haraminčić, Kobeščak, a sve je ovjekovječeno zajedničkom fotografijom s današnjim igračima Dinama. Nenad Bjelica bio je dirnut posjetom i zahvalio se legendama Dinama što su došli na trening.

Ovaj susret sigurno mnogo znači modrima koje u četvrtak očekuje velika utakmica, a motivacije nikada dosta.