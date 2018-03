Rasplet HNL-a: Tri gostovanja pa tri derbija za vodeći Dinamo

Iduće kolo HNL-a igra se za blagdanski vikend. Prije toga odigrat će se dvije zaostale utakmice koje ne utječu na plasman na vrhu. Na Veliku subotu će lider iz Maksimira gostovati kod "Diva iz predgrađa" u Zaprešiću. Bit će to prva od tri gostujuće utakmice koje će Dinamo zaredom igrati u HNL-u. U međuvremenu će, naravno, Zagrepčani odigrati i polufinale Kupa u Maksimiru protiv Rijeke.

Inter, Istra 1961 i Cibalia, to su tri "modra" gostovanja zaredom. Nakon ta tri gostovanja, koja će odraditi do 14. travnja, Dinamo u deset dana od 18. do 28. travnja čekaju tri velika derbija. Prvo s Osijekom u Maksimiru, zatim s Hajdukom na Poljudu i na kraju s Rijekom u Maksimiru. Dinamo nakon 26 odigranih kola na vrhu ima plus osam ispred Hajduka i plus devet ispred Rijeke.

Do kraja prvenstva ostalo je još deset kola i bilo bi pravo čudo da momčad Nikole Jurčevića ispusti ovu prednost. Iduće kolo HNL-a donosi Jadranski derbi, Rijeka gostuje na Poljudu. I to bi mogla biti prilika Zagrepčanima za još veće odvajanje na vrhu. Naravno da se "modri" neće opustiti, naravno da treneru Jurčeviću ne pada napamet da kaže da je prvenstvo riječno, ali teško da će ispustiti ovu veliku prednost.

U Hajduku i Rijeci se nadaju da će Dinamo kiksati na barem jednom od iduća tri gostovanja i da će se prednost smanjiti prije nego što Zagrepčani krenu u svoju seriju derbija. Jasno je kako će u borbi za naslov ostati samo ona momčad koja dobije Jadranski derbi. Ako ta utakmica završi neriješeno, to će dodatno pomoći Dinamu.

Prvenstvo se zakompliciralo nakon što su "modri" izgubili tri od posljednjih pet utakmica, ali i Hajduk je kiksao. Izgubio je od Slaven Belupa na Poljudu, a nije uspio pobijediti niti jučer u Osijeku. Dinamo zbog toga dosta mirno može čekati posljednjih deset kola.