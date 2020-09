'Modri' još nisu odustali od stopera, opet želja Alan Franco!

Dinamo cijelo ljeto želi novog stopera, a u Maksimiru nisu uspjeli dovesti Ygora Nogueiru, Alana Franca, Antu Majstorovića, Benjamina Kuscevica i Rasmusa Lauritsena, pa je sada opet na redu - stoper iz Argentine

<p>Dinamo nastavlja potragu za novim stoperom. Zagrepčani su ovoga ljeta prodali Joška Gvardiola (Leipzig) za kojeg se i dalje ne zna kada će konačno napustiti klub, ali i Emira Dilavera koji je sreću pronašao u turskom Rizesporu. A u Maksimiru od prvog dana ljetnih priprema traže neko novo lice za jačanje obrambene linije.</p><p>Hrvatski prvak udicu je prvo bacio prema Brazilcu Ygoru Nogueiri iz Gil Vicentea, zatim je 'modrima' u oko upao Alan Franco iz Independientea, želja je bio i Ante Majstorović (Osijek), sve je praktički bilo riješeno s Benjaminom Kuscevicem (Universidad Catolica), a na koncu su neuspješni pregovori odrađeni sa švedskim Norrkopingom oko Rasmusa Lauritsena.</p><p>Potraga za novim obrambenim pojačanjem duga je i opsežna, a novog stopera u Maksimiru i dalje nema. Posljednji pregovarački neuspjesi naveli su Zorana Mamića i njegov stručni stožer da se opet jave argentinskom Independienteu, te se opet vrate na početak i još jednom krenu po - Alana Franca. Argentinski mediji pišu kako je Dinamo, poslije dva mjeseca, opet zagrizao za 23-godišnjeg stopera, te ga ponovo želi namamiti u Hrvatsku.</p><p>No, i to će sada biti puno teže. Alan Franco je početkom siječnja dobio novi, poboljšani ugovor u Independienteu, pa više ne radi probleme (zbog prvotnog interesa Dinama nije dolazio na treninge) svom treneru. Argentinci navode kako je Dinamo proteklih dana opet ponudio 2,5 milijuna eura za 70% prava na njihovog stopera, no Independiente za Franca želi dobiti oko 5 milijuna eura.</p><p>Naravno, to su tek početne razmjene mišljenja, a tamošnji mediji vjeruju kako će i Independiente malo popustiti, pa bi uskoro moglo doći i do nekakvog kompromisa između klubova. Alan Franco bi onda za nekih 3,5 do 4 milijuna eura mogao preseliti u Europu. I vrlo brzo postati novi igrač zagrebačkog Dinama. </p>