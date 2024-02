'Modri' nadomak prolaza, evo gdje gledati Dinamo - Real Betis

Padali su tu Benfica, Atalanta, Tottenham, Chelsea, gubio čak i Manchester City. Dinamo je posljednjih godina rušio velikane na svome Maksimiru, a večeras ima priliku prirediti još jednu senzaciju.

Pokretanje videa ... 01:35 Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali su se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Video: 24sata/Ante Buškulić

Modri su u prvoj utakmici šesnaestine finala Konferencijske lige slavili kod Real Betisa (1-0), a danas od 18.45 će pred krcatim Maksimirom tražiti prolazak u osminu finala. Stadion je rasprodan u dva dana, navijače je zahvatila euforija i sanjaju izbacivanje još jednog kluba iz Lige petice.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Konačno i trener Sergej Jakirović lakše diše nakon teških dana na klupi. Svjestan je da je ovo trenutak koji može prelomiti sezonu. A pobjeda protiv ovakvog protivnika bi momčadi dala ogromnu motivaciju za nastavak sezone.

- Ne očekujem lakšu utakmicu bez obzira na našu prednost od 1:0. Očekujem da će se Betis mobilizirati i da će nas pokušati od prve minute napasti i pritisnuti. No i mi imamo svoj plan igre, vidjeli smo tamo da možemo većinu utakmice držati posjed, da možemo biti puno mirniji na lopti u završnici. Morat ćemo biti još okomitiji i brži, a u fazi obrane plitki i kompaktni, pogotovo na bokovima da igramo odgovornu igru dva na dva, to je Betisov forte i oni to cijelo vrijeme pokušavaju, naravno i preko lutalice Fekira, kojeg ćemo morati staviti pod kontrolu, on daje impuls cijeloj toj momčadi. Vraća im se Bakambu, gledali smo ga protiv Alavesa, dobar igrač, morat ćemo obratiti pažnju na njega u smislu brzine i napada na prostor - rekao je trener Dinama u najavi utakmice.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Modri imaju rezultat na svojoj strani, kao što će i čudesnu atmosferu i ogroman vjetar u leđa s tribina, ali Betis je vrlo opasna momčad koja je kadra pobijediti svakoga. Ako Dinamo bude igrao kao u Sevilli, brige oko prolaska neće biti.

Utakmica počinje u 18 i 45, prijenos je na Areni Sport 1, a emisija počinje sat vremena ranije.