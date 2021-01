Dinamo Development Hub službeni je naziv platforme putem koje će najtrofejniji hrvatski nogometni klub i jedna od najuspješnijih nogometnih akademija u svijetu, Dinamova nogometna škola, organizirati razna stručna i znanstvena događanja.

Naziv prve konferencije u sklopu ovog projekta je ''WAY 2 SUCCESS'', a konferencija će biti održana u obliku dvodnevnog online webinara, 7. i 8. veljače 2021. godine. Raspored je tematski podijeljen u dva bloka predavanja: uspostava nogometne škole uz naglasak na kategorije od U-8 do U-14, te rad s uzrastima od U-15 do U-19 i, naravno, seniorska momčad.

Službeni jezik konferencije je engleski jezik, a predavanja će biti održana putem ZOOM platforme. Konferencija je znanstvenog tipa i pružit će stručnjacima iz područja sporta, nogometa i fizioterapije dublji uvid u sustav rada hrvatskog prvaka i akademije.

Na konferenciji će predavanja održati ukupno 13 predavača, među kojima i pomoćni trener prve momčadi GNK Dinamo i bivši trofejni igrač kluba Damir Krznar, FIFA konzultant i UEFA instruktor za ženski nogomet te trenerica mlađih uzrasta Anja Živković, izvanredni profesor na Zavodu za kineziologiju sporta na KIF-u i kondicijski trener A reprezentacije Hrvatske Luka Milanović, kao i dugogodišnja kondicijska trenerica u Nogometnoj školi Dinamo te inicijatorica projekta Tamara Despot.