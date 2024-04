'Modri' su napunili 113 godina: Gradjanski se opirao Mađarima, Dinamo stigao 34 godine poslije

Građanski nogometni klub Dinamo danas obilježava 113. godišnjicu osnutka, Zagrepčani su krenuli 26. travnja 1911. pod nazivom Gradjanski, a klub je 34 godine kasnije (9. lipnja 1945.) na Skupštini preimenovan u današnji Dinamo. Istina, "modri" su tijekom godina još dvaput, zbog političkih igara, mijenjali svoje ime.

No, okrenimo se povijesti, ideji o osnivanju kluba prije 113 godina. Cijela je priča odrađena u travnju, sve se dogodilo u samo 17 dana. Zagrebačkim nogometom tih su godina vladali HAŠK i Concordia, dok je Gradjanski osnovan kao klub svih staleža. Samo mjesec dana ranije, u Zagrebu je zaživjela ideja o osnivanju kluba sa snažnim mađarskim predznakom, imena Zagrabi Magyar torna klub, a Gradjanski je postao simbol otpora mađarizaciji.

Ipak, i kroz 113-godišnju povijest, Mađari su imali snažan utjecaj na Dinamo. Martin Bukovi jedan je od najzapaženijih trenera u "modroj" povijesti, a dva ozbiljna mađarska trenera Zagrepčani su imali u Imreu Pozsonyiju (stigao iz Barcelone) i Györgyju Gyuriju Molnaru. Također, prvi stranac Dinama u HNL povijesti bio je mađarski veznjak Peter Vig.

ARHIVA - Zagreb: Luka Modrić oprostio se od Dinama još jednim naslovom prvaka | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Dinamo je kroz cijelu svoju povijest bio pod budnim okom politike, ta je priča krenula još završetkom Drugog svjetskog rata. Prvo je zabranjen naziv Gradjanski, samo pet dana kasnije ministar zdravlja Aleksandar Koharović raspustio je uprave klubova koji su djelovali u vrijeme NDH, pa isti nisu mogli nastaviti s nazivima koji su imali naznake nacionalnog predznaka. I samo pet dana kasnije, 9. lipnja 1945. osnovan je Dinamo.

Dinamo je u odnosu na Gradjanski promijenio ime, ustroj kluba, ali kontinuitet je vidljiv po brojnim stvarima. Klupskoj boji, stadionu u Koturaškoj, brojnim igračima prve momčadi, juniorima, treneru, maseru, članovima uprave... Da, i današnji grb Dinama osmišljen je 1969. po uzoru na poznati grb kluba iz doba Gradjanskog.

- Dinamo je bivši Gradjanski - pisalo je u poruci lokalnih medija kada je Dinamo u poslijeratno doba stigao odigrati prvu utakmicu u Split.

Dinamo i Istra sastali se u 31. kolu HT Prve lige | Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

I jasno je na što se mislilo, za Dinamo je zaigralo 16 istih igrača koji su prije nastupali za Gradjanski, tu je bio i trener Martin Bukovi, stručni stožer je bio identičan... Zanimljivo, u to vrijeme navijači su priželjkivali povratak imena Gradjanski, ali to nije bilo moguće jer je naziv asocirao na građansku klasu, što u to vrijeme nije bilo prihvatljivo.

Dinamo je kroz povijest imao brojne uspjehe, Zagrepčani su osvojili 31 naslov prvaka (22 u HNL-u i devet u bivšoj državi), 24 nacionalna kupa (16 hrvatskih), šest hrvatskih Superkupova, ali i Kup velesajamskih gradova 1967. godine. No, "modri" su 1963. godine bili i u finalu Kupu velesajamskih gardova, a 1961. godine bili polufinalist Kupa pobjednika kupova.

Ovaj petak klub slavi 113. rođendan u središtu Zagreba, na Cvjetnom trgu, gdje će od 18 sati nastupiti Zagrebačke mažoretkinje, navijači će moći zaigrati nogomet u kavezu ili stolni nogomet, učlaniti se, pogledati priču o povijesti kluba predstavljenu u knjizi "Kibici purgera" i družiti se s prvotimcima. Iz kluba su najavili i prigodan rođendanski popust (20 posto) u svim fan shopovima i na webu.

Zagreb: Velimir Zajec novi je predsjednik Dinama, dočekali ga navijači | Foto: Matija Habljak/PIXSELL