‘Modri’ Ter Stegen: Za Dinamo sam svaki dan dolazio iz Siska

Veznjak Liam Coyle pa rođak Stevena Gerrarda Bobby Duncan. Dinko Horkaš (20) skinuo je penal obojici u raspucavanju i odveo Dinamo u četvrtfinale juniorske Lige prvaka.

Četiri obrane penala u dvije proljetne utakmice mladih “modrih” u tom natjecanju potvrda su da maksimirski klub ima novog perspektivnog mladoga golmana, koji nije mario što s druge strane stoji akademija velikog Liverpoola.

- Dojmovi su se malo slegnuli, koliko-toliko je prospavana noć - kazao nam je Horkaš u zagrebačkoj zračnoj luci dok se spremao na put u Lisabon.

- Znate što? Nije da radim puno na penalima. Pucamo ih dan prije utakmice na treningu. Jednostavno, to je stvar neke procjene i psihologije, osjećaja - kaže golman visok 192 centimetra.

Horkaš je u Dinamo stigao s 12 godina iz sisačke Segeste.

- Zvali su me u šestom razredu na probu, došao sam kod trenera Seada Halilovića. Zadovoljio sam na treninzima, utakmicama i jednom turniru. I onda je bio dogovor da dođem u sedmom razredu, da se preselim u Zagreb. Ali roditelji nisu htjeli, a ni ja prvenstveno. Htio sam završiti osnovnu školu u Sisku pa doći poslije. I onda me tata vozio svaki dan Sisak - Zagreb i nazad. Stvarno je bilo naporno, moram reći. I ovim putem htio bih zahvaliti roditeljima što su mi to omogućili. Bilo je vrlo zahtjevno, ali izdržao sam i sretan sam zbog toga - prisjetio se mladi golman Dinama.

Od srednje škole je u Zagrebu. Završio je školu za tehničara cestovnog prometa i živio u Učeničkom domu “Tin Ujević” u Dubravi. Sad je podstanar s dugogodišnjom djevojkom, studenticom medicine, s kojom je išao u osnovnu u Sisku.

- Ključna osoba u karijeri bio je Tomislav Butina, koji je bio trener golmana kad sam došao u klub i s kojim sam prošao prve korake u Dinamu. Uvijek mi je pomagao i bio tu za mene. On je bio ta prekretnica - kaže.

Od starije garde golmana cijeni Gigija Buffona (41), uz kojeg je, kaže, odrastao, a danas mu je najbolji Marc-André ter Stegen iz Barcelone (26).

- Pokušavam uzeti što više stvari od njega jer je stvarno na vrhunskoj razini - kaže heroj Dinamovih juniora.

Horkaš ove sezone gura na četiri fronte. S Dinamom II bori se za vrh Druge HNL, s U-23 momčadi plasirao se u polufinale Premier League International kupa, a čeka ga i četvrtfinale juniorske Lige prvaka, uz putešestvije sa seniorskom momčadi.

- Tek smo krenuli, imamo odraditi još stvari - nasmijao se Dinko i zaključio:

- Bjelica je mom cimeru Marinu i meni rekao da nije ovo nagradno putovanje, da bismo svakako išli jer smo dio ove momčadi, prošli Liverpool ili ne. Bodrit ćemo dečke i nadamo se prolasku.

Nije Dinko jedini dobar posao Dinama u mlađim kategorijama. Na Maksimir su stizali i igrači iz Kumanova, Münchena, Metkovića, Čapljine, Splita, Šibenika, Sarajeva, Varaždina...

Neka ih put odvede do Nyona, na završni turnir četiri najbolje momčadi juniorske Lige prvaka.